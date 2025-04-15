Dois homens, de 32 e 36 anos, ficaram em prisão preventiva depois de detidos fora de flagrante delito, no distrito de Lisboa, por violência doméstica, um deles contra a companheira e outro contra a ex-namorada e o companheiro desta, anunciou nesta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa refere que a primeira detenção aconteceu no dia 05 de abril, num estabelecimento comercial em São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

De acordo com a nota, o homem, de 36 anos, está indiciado de ter “ameaçado, perseguido e agredido violentamente a vítima, sua companheira, tendo-a empurrado contra uma parede batendo com a cabeça num prego que se encontrava espetado na parede e, de seguida, deferiu-lhe uma dentada em dois dedos da mão direita”.

A mulher, segundo a PSP, teve necessidade de receber tratamento hospitalar, onde foi suturada no couro cabeludo.

A segunda detenção ocorreu em 09 de abril, na zona de Barcarena, concelho de Oeiras. Neste caso, um homem, de 32 anos, deslocou-se no dia 01 à residência da sua ex-namorada, quando a mulher estava com o atual companheiro, “batendo repetidamente e de forma violenta na porta da ofendida até, sem consentimento e após proferidas várias injúrias e ameaças, conseguir entrar na referida residência”.

Já no interior da casa, o homem agrediu o atual companheiro da ex-namorada e arrastou-o para o exterior. Depois, trancou a porta à chave e ficou sozinho no interior da residência com a vítima, agredindo-a fisicamente por diversas vezes até que esta conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos.

No dia seguinte, o suspeito voltou à casa da ex-namorada e, vendo que não estava, desligou os fios da internet e “cortou o fornecimento de água e gás, levando consigo as torneiras de ligação, impossibilitando que a ligação fosse imediatamente reposta”.