Duelo intenso o de Paulo Raimundo e André Ventura. O secretário-geral comunista e o líder do Chega tentaram disputaram o voto dos menos favorecidos e descontentes e até os bairros onde ambos vivem foi arma de arremesso político. O embaraço internacional de Raimundo — Putin — e o aliado assumido de Ventura — Trump — também serviram para cravar diferenças, num frente a frente que acabou com ambos a discutiram bem para lá do apito final.

O assunto Pedro Nuno Santos — que marcou o dia pela notícias de que o Ministério Público abriu uma averiguação preventiva por suspeitas sobre a aquisição de dois imóveis — serviu para André Ventura deixar tudo em pratos limpos e esclarecer que o líder socialista “não pode dar menos explicações do que as que exigiu a Luís Montenegro”.

E, mais do que isso, não deixou escapar a oportunidade de alimentar suspeitas ao considerar “estranho” que os políticos comprem casas “como se o dinheiro jorrasse das fontes”. Não colou o argumento a Pedro Nuno, até fez questão de dizer que não o estava a fazer, e destacou apenas que é fundamental que a justiça seja “imparcial e apolítica, capaz de investigar doa a quem doer”.

Paulo Raimundo tentou seguir em frente ao dizer que, ainda que não negue a importância destes casos, prefere não quer centrar o debate político nessas questões. André Ventura não deixou, ao sugerir que é importante que os partidos não tenham uma posição quando é um líder e outra quando é outro, como à “esquerda”. “Qual esquerda? Não deve ser para mim”, atirou Paulo Raimundo, com Ventura a dizer que era para o Bloco de Esquerda, mas não perdendo a deixa para apontar que também o PCP parece mais “brando” com o PS.

No que ao tema das tarifas de Trump diz respeito, André Ventura reiterou que “os EUA estão a defender o seu mercado e os seus produtos”, frisando que a Europa devia fazer o mesmo, nomeadamente os trabalhadores. Neste particular, o líder do Chega acusou o PCP de ter “abandonado” esses mesmos trabalhadores. Raimundo ia dizendo que a sua “alma estava parva” com a forma como André Ventura alinhava com Donald Trump.

Ventura aproveitou o remoque para dizer que o PCP defende a saída do euro. “Não diga isso, a questão não está colocada”, garantia Paulo Raimundo, ao mesmo tempo que questionava o súbito “endeusamento” do Chega face à União Europeia. Mas o líder do Chega aproveitaria o facto de se estar a (tentar) debater a as tarifas e o impacto da guerra comercial lançada por Donald Trump para lançar outro ataque ao comunista: foram os “amigos de Paulo Raimundo, dizia Ventura, que “invadiram a Ucrânia” e espoletaram uma crise internacional. “Tem coragem de dizer uma coisa dessa?”, insurgiu-se o comunista.

A partir daí, Ventura tentou centrar o debate na ‘geringonça’ e no papel desempenhado pelo PCP nessa solução de poder. “O PCP teve responsabilidades na geringonça e fora dela”, atirou o líder do Chega, desfiando os resultados menos positivos desses oito anos de governação em matéria de Saúde ou na carga fiscal. Paulo Raimundo não se ficou e retribuiu: “2015 está-lhe mesmo atravessado” — ano em que o líder do Chega ainda estava no PSD e o partido não existia. “Nunca vai perdoar o PCP por afastar o governo de Passos e Portas, que aplaudia todo contente.”

Houve até tempo para introduzir uma onomatopeia no léxico da política portuguesa. À medida que Paulo Raimundo tentava dizer alguma coisa sobre o programa do PCP, e perante as interrupções constantes de André Ventura, o líder do Chega não resistiu ao desabafo: “Está sempre na nheca nheca, isso não serve para nada.”

Depois, os dois falaram sobre as experiências de vida para tentarem dar autoridade aos respetivos argumentos. Usando uma expressão que Ventura costuma repetira, Raimundo começou por dizer que vive num bairro periférico onde há “muita bandidagem“, mas a maioria das pessoas vive com “muitas dificuldades e a resposta não pode ser que ‘o povo aguenta’.

O líder comunista não resistiu em sugerir que Ventura é um privilegiado que convive com bandidagem que comete outro tipo de “delitos” e o ponto era precisamente esse: o Chega, ao defender, por exemplo, a redução para 15% no IRC, está a retirar 2 mil milhões por ano de receita do Estado — dinheiro que poderia ir para professores ou bombeiros.

O presidente do Chega contra-atacou dizendo que o projeto do PCP remete para o início do século XX e justificou a descida do IRC como forma de ajudar os pequenos empresários e acusou Raimundo de não “perceber patavina” de Economia. “Não compreende que a vida não é só Estado e quer pôr o Estado a controlar tudo. Os pequenos empresários têm de ter menos impostos e burocracia”. “A única minoria que o Chega defende”, ironizou Raimundo, “são os 0,3% das empresas que concentram 40% de todos os lucros”.

Também o tema do salário mínimo nacional (SMN) motivou uma intensa troca de argumentos entre ambos. Raimundo começou por criticar os partidos que estão a propor o patamar de 1.100 euros apenas em 2029, Ventura criticou os comunistas por terem chumbado uma proposta do Chega que previa o aumento do SMN, e Raimundo disse que o PCP não votava nada do Chega para não “animar a hipocrisia e demagogia“.

“O PCP não tem respeito democrático”, insurgiu-se Ventura. “Não vale a pena vir falar em democracia porque sou de um partido que lutou muito pela democracia. O seu projeto já teve várias formas e rostos”, contrapôs Raimundo a Ventura. “Se há um partido antidemocrático é o PCP”, rematou o líder do Chega. O moderador, João Póvoa Marinheiro, tentava terminar o debate e os dois ainda gritavam um com o outro. Mais tempo houvesse e mais profundamente discordariam Raimundo e Ventura.

O diálogo revelador

Paulo Raimundo: O programa do PCP é urgente, corresponde às necessidades do país.

André Ventura: É nacionalizar…

PR: Posso falar?

AV: Pode, não se incomode comigo. Não devia estar nervoso com o seu programa.

PR: Está sempre no nheca nheca, assim não dá para nada. Este é o programa para dar resposta de quem tem necessidades. Pegando numa expressão de André Ventura, que fala muitas vezes de bairros periféricos, eu vivo num bairro periférico, de gente que trabalha todos os dias, que se levanta cedo para o país funcionar. E, utilizando as suas expressões, também há lá muita bandidagem. Mas no bairro do André Ventura também, de certeza.

AV: Temos de os prender.

PR: Só que alguns talvez tenham delitos diferentes…

AV: É indiferente.

PR: Estamos com um aumento brutal do custo de vida e o que se faz? É aguentar? Hoje é dia 15, muita gente hoje chegou ao seu limite do dinheiro para o mês. Não se pode fazer as opções do André Ventura, que quer o IRC em 15%. Só por curiosidade, mais ou menos o sistema fiscal que existe na Rússia.

AV: Oh Paulo Raimundo… Mas também existe na Dinamarca, nos EUA… Em países desenvolvidos.

PR: Isto implica menos 2 mil milhões por ano de recolha financeira. Gostava de que explicasse como vai explicar a professores, médicos, enfermeiros, forças de segurança, como vai cortar os 2 mil milhões.

AV: Aos impostos que se cobram às empresas? Aos pequenos empresários que se levantam cedo para ir trabalhar?

PR: O PS deu-lhe uma grande abébia neste Orçamento, permitiu que não tivesse de votar a favor.

AV: O Chega votou contra.

PR: Eu sei, porque o PS deu-lhe essa abébia. Neste Orçamento estão lá soluções onde se pode e deve ir buscar o dinheiro. O controlo público das empresas que propomos não tem obrigatoriamente de passar por nacionalizações.

AV: Eu às vezes penso que estou num debate do início do século XX: controlo público das empresas… impensável de ouvir num país avançado e desenvolvido. Cada um de nós tem o seu legado. O Chega ainda não governou, nem teve numa solução governativa. Mas sabemos qual é o do PCP: em 2021, quando deixou de apoiar o Governo, 1,6 milhões estavam sem médico de família. A carga fiscal era de 35,8% do PIB — recorde. Pagámos mais de 70 mil milhões por causa das vossas brincadeiras. Vossas, do BE e do Livre.

PR: Quais brincadeiras?

AV: As da geringonça.

PR: 2015 está-lhe mesmo atravessado.

