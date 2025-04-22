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Roma acordou nesta terça-feira com mais polícia nas ruas e mais funcionários municipais a prepararem a cidade para a grande afluência de peregrinos e turistas, após a morte do papa Francisco, na segunda-feira.

“Vamos começar a fechar as ruas. Vem sempre muita gente ver o papa e depois o conclave”, explicou Francesco, um dos polícias que esticava, pela manhã desta terça-feira, fitas amarelas nas ruas adjacentes à Praça de São Pedro.

O corpo do líder da Igreja Católica está agora a ser velado na Casa de Santa Marta, onde Francisco viveu, e a partir de quarta-feira a urna será transferida para a Basílica de São Pedro, para que os fiéis possam rezar diante dos restos mortais.

Para esta terça-feira, está agendada também a primeira congregação de cardeais no período de Sede Vacante, em que a Igreja está sem líder até à nova eleição, na qual será estipulada a liturgia fúnebre de Francisco.

Durante este período, o funcionamento essencial da Cúria será administrado pelo camerlengo Kevin Farrell enquanto as reuniões dos cardeais serão lideradas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re.

Mas se a Igreja se prepara para os próximos dias, as autoridades civis estão preocupadas com as próximas quatro a cinco semanas, entre os ritos fúnebres e o conclave eleitoral do sucessor.

“Nós fomos informados para cancelar as férias para este período. Já estávamos à espera que nos pedissem isso e é para isso que cá estamos”, afirmou Giulia, operadora de comunicação da proteção civil italiana, que está junto a um dos pontos laterais da Praça de São Pedro.

A praça de São Pedro começou a ter algumas zonas condicionadas, os jornalistas de televisão ficaram confinados a um espaço lateral e já estão a ser colocados ecrãs gigantes na rua da Conciliação, defronte da Praça.

“Vem sempre muita gente, muitos turistas, muitos peregrinos, muitos curiosos. E até nós queremos ver quem vai ser o novo Papa“, afirma Luisa Ferraro, funcionária de uma loja de venda de artigos religiosos.

“Mas o que morreu era muito bom. Melhor que muitos dos italianos que cá andam”, sussurrou, entre sorrisos. “Ele chegou a vir aqui e viu uma imagem dele, como esta aqui”, apontando para um calendário A4, que compete no escaparate com fotos de Roma e de João Paulo II. E “disse-nos que a foto o favorecia”, recorda Luísa.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

Mas se Roma se prepara para o funeral e a eleição do sucessor esse é um problema que não se coloca a quem faz grande parte das filas para os museus do Vaticano nesta terça-feira.

“Estou cá de férias, dos Estados Unidos. Para ver Roma e rezar pelo meu país”, afirma Stanley Finn, que veio de Seattle à Europa antes que o “mundo entre num caos ainda maior”.

“Estou cá só hoje [terça-feira] e amanhã. É uma pena que ele tenha morrido, era um bom homem e vai-nos fazer muita falta”, diz.

A morte de Francisco não chegou aos guias turísticos de Roma. “As pessoas não falam nisso. Querem ver Roma, independentemente do Papa”, resume Daniel Espinal, enquanto segura uma bandeira e guia um pequeno grupo por outras ruas, para fugir aos condicionamentos impostos pelas autoridades.