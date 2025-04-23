Numa altura em que os cardeais de todo o mundo viajam para Roma para estarem presentes no funeral do Papa Francisco, e ajudar a escolher o seu sucessor, Presidentes, primeiros-ministros e membros da realeza fazem também os preparativos para participar no último adeus ao Pontífice. Os chefes de Estado de países como a Argentina — Javier Milei tinha viajem marcada já esta terça-feira –, os EUA, a França, o Reino Unido e a Ucrânia já confirmaram a presença no funeral, que será no sábado, às 10h locais, 9h em Lisboa.

Também já são conhecidas alguns nomes que não vão estar presentes, como o Presidente russo — “não tem planos” de ir, disse o Kremlin — e a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, que será representada pelo ministro do Interior. Também os monarcas dos Países Baixos, Willem-Alexander e Maxima — que também tem nacionalidade argetina –, anunciaram que não estarão presentes devido às celebrações do aniversário do Rei, tendo a família real expressado as suas condolências.

[Já saiu o sexto e último episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto e aqui o quinto episódio]

Estes são alguns dos líderes que já confirmaram a presença:

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni;

O Presidente da Argentina, Javier Milei;

O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa; o primeiro-ministro, Luís Montenegro; o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel; o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco;

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump;

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a primeira-dama, Olena Zelenska;

O Presidente francês, Emmanuel Macron;

O primeiro-ministro britânico, Keir Stamer, e o príncipe de Gales, William, em representação do Rei Carlos III;

O Rei Filipe VI e a rainha Letizia, de Espanha;

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler alemão, Olaf Scholz;

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda;

O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Weve, e os reis Philippe e Mathilde;

O Presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, e o primeiro-ministro, Micheál Martin;

O presidente da Bélgica, Tamas Sulyok;

O chanceler da Áustria, Christian Stocker;

O Presidente da Eslováquia, Natasa Pirc Musar, e o primeiro-ministro Robert Golob;

O Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda;

O Presidente da Letónia, Edgars Rinkevics;

O Presidente da Estónia, Alar Karis;

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa;

O presidente da Organização das Nações Unidas, António Guterres;

O Presidente do Brasil, Lula da Silva.

Também o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, vai marcar presença.

Nota: artigo atualizado dia 24 de abril, dando conta da confirmação da presença de Joe Biden no funeral