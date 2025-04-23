O número de visualizações de filmes como o Conclave, o thriller de 2024 de Edward Berger sobre a eleição de um novo Sumo Pontífice, e o Dois Papas, sobre a relação entre o Papa emérito e em funções, aumentou exponencialmente no dia da morte de Francisco.

Segundo a Variety, o Conclave foi visto cerca de 1,8 milhões de minutos no domingo de Páscoa e na segunda-feira atingiu os 6,9 milhões de minutos. Trata-se de um aumento de 238%. Os números são da Luminate, um site que monitoriza as audiências em plataformas de streaming e tal como a revista tem como um dos proprietários a PMC.

O filme, lançado no ano passado e disponível em várias plataformas de streaming, é baseado no livro de Robert Harris, com o mesmo nome, e tem como protagonistas atores como Ralph Fiennes, enquanto cardeal Lawrence. Retrata com pormenor os passos desde a morte de um Papa e a eleição de um novo, explorando uma rede de intrigas e jogos políticos. Teve oito nomeações nos Óscares e venceu quatro prémios Bafta, incluindo nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Britânico. Durante esse período, em que o Papa estava hospitalizado, os atores desejaram-lhe uma rápida recuperação.

Já o Dois Papas, que estreou em 2019, foi visto no domingo de Páscoa durante 290 mil minutos e na segunda-feira durante 1,5 milhões de minutos — um aumento de 417%. O filme da Netflix acompanha a relação e coexistência no Vaticano do Papa emérito Bento XVI — o primeiro Papa a resignar em mais de 600 anos — e o recém eleito Francisco.

O filme tornou-se muito conhecidos pela forma como procurou imaginar o que se passava entre os dois por trás dos muros do Vaticano. Destacaram-se momentos com o que mostrava Jonathan Pryce, na pele de Francisco, e Anthony Hopkins, na de Bento XVI, a partilhar uma pizza e a beber uma Fanta enquanto assistiam ao Mundial de Futebol que opôs as equipas dos seus países de origem, a Argentina e a Alemanha.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, devido a um acidente vascular cerebral que conduziu a um coma e a uma paragem cardíaca irreversível, segundo comunicou o Vaticano. “Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua Igreja. Ele ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados”, afirmou o cardeal camerlengo, Kevin Joseph Farrell, no anúncio, a partir da residência do Sumo Pontífice, a Casa de Santa Marta.