Dentro da basílica do século V onde Francisco vai ser sepultado. "Para nós, é uma grande responsabilidade preparar esta última viagem"

A maioria dos presentes pertence a um de dois grupos: turistas casuais em visita a um dos principais monumentos da cidade e fiéis organizados em peregrinações jubilares. No interior da basílica, logo após a porta, foi colocada uma grande fotografia do Papa Francisco, a propósito da morte do líder da Igreja Católica.

No pequeno átrio onde quem entra se cruza com quem sai, uma família de turistas brasileiros conta ao Observador que decidiu passar por ali precisamente depois das notícias que davam conta da vontade de Francisco ser sepultado naquela igreja. “Viemos de passeio. Já tínhamos marcado a viagem e foi uma surpresa o falecimento dele”, conta Elisa, 53 anos, que está acompanhada dos filhos Miguel e Júlio, de 22 e 24 anos, e da nora Manuela, de 25.

Chegaram a Roma na quarta-feira da semana passada e estavam no hotel a preparar-se para o pequeno-almoço quando, às primeiras horas da manhã de segunda-feira, viram a notícia da morte do Papa Francisco.

“Nós não somos católicos, mas a figura do Papa Francisco é uma figura muito importante”, conta a mãe. “No mundo em que a gente está agora, com guerras e com a extrema-direita crescendo, acho que a figura dele era uma figura importante para tentar trazer um pouco de paz.”

Como latino-americana, Elisa diz-se particularmente identificada com Francisco, o primeiro Papa oriundo da América Latina — uma característica com um forte reflexo na orientação teológica e pastoral do seu pontificado. “Ele sempre foi diferente”, sublinha, apontando não só a origem latino-americana como a escolha do nome Francisco. “Acho que ele escolheu também um lugar diferente, porque a maioria dos papas é sepultado lá em São Pedro.”

Ouça aqui a reportagem do Observador no Vaticano

A brasileira lembra-se bem da primeira viagem apostólica de Francisco para fora de Itália, a ida ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude de 2023. “Ele foi muito bem recebido”, lembra. “Foi a pessoa que juntou mais pessoas na praia de Copacabana. Teve show de Madonna, de Lady Gaga, mas ele foi a pessoa que juntou mais pessoas.”

Por terem viagem de regresso ao Rio de Janeiro marcada para quarta-feira, não vão poder estar no funeral. No entanto, diz ainda, “resolvemos vir à basílica para conhecer onde ele vai ser sepultado”. O problema? “Não conseguimos descobrir o lugar.”

Entramos na basílica. Tal como por fora, também por dentro esta igreja surpreende, a começar pelo tecto dourado resplandecente, mas paralelo ao chão, que dá à basílica um formato de grande salão retangular. No interior estão centenas de fiéis a participar numa missa em língua alemã: trata-se de um grupo de cerca de 300 peregrinos oriundos da diocese de Ratisbona, na Baviera, que está em Roma esta semana para a sua peregrinação jubilar.