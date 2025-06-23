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Autárquicas: Rui Rocha vai ser o candidato da IL à Câmara Municipal de Braga

Este artigo tem mais de 1 ano

Ex-líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, anuncia a sua candidatura à Câmara Municipal de Braga, três semanas depois de se demitir da liderança devido aos resultados das eleições legislativas.

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A IL de Braga defende que "chegou a hora de mudar o rumo da cidade"

A IL de Braga defende que "chegou a hora de mudar o rumo da cidade"

O ex-líder da IL Rui Rocha vai ser o candidato do partido à Câmara Municipal de Braga nas autárquicas, indicou à Lusa fonte da candidatura, que referiu que a formalização será feita na quinta-feira e a apresentação no sábado.

O anúncio da candidatura surge cerca de três semanas depois de Rui Rocha se ter demitido da liderança da IL, em 31 de maio, devido aos resultados das eleições legislativas, que considerou insuficientes.

Num curto vídeo divulgado na conta da Iniciativa Liberal de Braga, vê-se Rui Rocha a chegar de comboio a Braga, de onde é natural e onde tem sido cabeça de lista nas legislativas, percorrendo as ruas da cidade e trocando palavras com alguns cidadãos.

É muito bom estar em casa“, diz Rui Rocha no final do vídeo.

Na descrição do vídeo, a IL de Braga defende que “chegou a hora de mudar o rumo da cidade”.

“Com ideias frescas, liberdade na bagagem e a energia certa para pôr Braga a mexer. A mudança já chegou. Sobe a bordo”, lê-se.

Rui Rocha foi líder da IL entre 2023 e 2025 e é deputado na Assembleia da República desde 2022, tendo sido sempre eleito como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 5.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]

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