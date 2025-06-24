Na madrugada desta terça-feira um casal que estava dentro de um carro, no centro do Seixal, foi atacado a tiro. A mulher, de 22 anos, foi baleada na perna direita e o homem ficou com ferimentos nos joelhos.
Na madrugada desta terça-feira, cerca das 1h05, vários tiros foram disparados contra um carro que se encontrava na rua de Santa Teresinha, no Seixal, no distrito de Setúbal, a poucos metros do centro de treinos do Benfica. Tiros foram disparados por um segundo carro, que se aproximou do carro do casal. De seguida, os suspeitos colocaram-se em fuga, não tendo sido ainda detidos.
O Comando Distrital de Setúbal da Polícia de Segurança Pública (PSP) precisou esta terça-feira que o carro que foi alvo de disparos de uma arma de fogo, no Seixal, transportava, pelo menos, três pessoas. Segundo a PSP, foram disparados 20 tiros. As vítimas foram levadas para o hospital.
Um dos disparos atingiu uma jovem que estava dentro do carro e que acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal e transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, encontrando-se livre de perigo.
O caso ocorreu na Avenida Vasco da Gama, a poucos metros da esquadra da PSP do Seixal, tendo ainda um dos tiros atingido a montra de uma pastelaria.
PSP diz ter tomado conta da ocorrência e estar a desenvolver diligências juntamente com a Polícia Judiciária, que foi acionada para o local, para apurar mais factos e localizar os suspeitos.
Foi, entretanto, dado conhecimento ao Ministério Público.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]