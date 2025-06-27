Os recém-diplomados em Portugal são cada vez menos afetados pelo desemprego, havendo 87 cursos em que a taxa de desemprego é zero, por oposição a outras 80 formações em que o desemprego é superior à média nacional.

Estes são alguns dos dados disponíveis desde esta quinta-feira no portal Infocursos, onde os jovens que se querem candidatar ao ensino superior podem obter informações sobre os mais de seis mil cursos, entre licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP).

A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) analisou a percentagem de alunos que após terminarem a licenciatura ou mestrado tinham pedido ajuda ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para encontrar trabalho e detetou que, no final de 2023, eram muito menos do que no ano anterior.

Entre os alunos de instituições públicas, a taxa era de 2,4%, o que representa uma redução de 0,7 pontos percentuais em apenas um ano, e entre os recém-diplomados de instituições privadas a taxa era de 2,5% (menos 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior).

Num ano em que a taxa de desemprego nacional foi de 6,5%, os dados confirmam que a formação superior é cada vez mais uma arma contra o desemprego e que são cada vez menos os que se inscrevem nos centros de emprego à procura de trabalho.

A Lusa comparou mais de mil licenciaturas e mestrados integrados e encontrou 87 cursos com taxas de desemprego zero: Foram mais de dez mil diplomados que concluíram a sua formação não recorreram aos centros de emprego. Desta lista destaca-se a área da saúde, mas também há muitos cursos que habilitam os diplomados a dar aulas.

Os cursos de Medicina em várias faculdades do país ou o curso de Direito, da Universidade Católica, destacam-se por terem formado milhares de diplomados com uma taxa de desemprego zero.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]

O relatório nacional “Balanço Anual da Educação 2025” revelou esta semana que os jovens com maior qualificação conseguem melhores salários e têm mais facilidade em encontrar emprego: Ter um mestrado representa um salário cerca de 80% superior ao de um trabalhador com apenas o ensino secundário, lê-se no estudo divulgado pelo Edulog.

Mas ainda existem cursos que não dão esse garante. A análise feita pela Lusa encontrou 80 cursos com uma taxa de desemprego acima da média nacional em 2023, que chegou aos 6,5%.

Nestes cursos que parecem levar a mais casos de desempregados — 78 licenciaturas e apenas dois mestrados – diplomaram-se 8.665 alunos, a maioria em instituições públicas (59 públicos vs 21 privados).

Os 80 cursos com maior percentagem de alunos que se inscreveram no IEFP são maioritariamente ministrados em institutos politécnicos (48), sendo que a formação com a maior taxa de desemprego é o de Serviço Social, da Universidade Católica.

O Infocursos apresenta informação variada sobre mais de seis mil formações em Portugal, podendo ser uma ajuda para os alunos que pretendam ingressar no ensino superior: O calendário de candidaturas para o próximo ano letivo de 2025/2026 decorre entre os dias 21 de julho a 4 de agosto, com os resultados a serem divulgados a 24 de agosto.

Estabelecimento                                                            UnidadeOrganica                                                           NomeCurso                                                DiplomadosCurso
Universidade de Lisboa                                                     Faculdade de Medicina                                                     Medicina                                                   1368
Universidade Nova de Lisboa                                                Faculdade de Ciências Médicas                                             Medicina                                                    973
Universidade do Porto                                                      Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar                             Medicina                                                    687
Universidade da Beira Interior                                             Universidade da Beira Interior                                            Medicina                                                    609
Universidade Católica Portuguesa                                           Faculdade de Direito                                                      Direito                                                     491
Escola Superior de Saúde de Santa Maria                                    Escola Superior de Saúde de Santa Maria                                   Enfermagem                                                  281
Universidade de Aveiro                                                     Universidade de Aveiro                                                    Engenharia Eletrotécnica e de Computadores                  217
Instituto Politécnico de Lisboa                                            Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa                          Imagem Médica e Radioterapia                                214
Escola Superior de Saúde Egas Moniz                                        Escola Superior de Saúde Egas Moniz                                       Enfermagem                                                  211
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU                       Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU                      Medicina Dentária                                           196
Escola Superior de Saúde Atlântica                                         Escola Superior de Saúde Atlântica                                        Fisioterapia                                                165
Instituto Politécnico de Beja                                              Escola Superior de Saúde                                                  Enfermagem                                                  160
Universidade de Évora                                                      Escola de Artes                                                           Música                                                      153
Instituto Politécnico de Viana do Castelo                                  Escola Superior de Educação                                               Educação Básica                                             152
Universidade Católica Portuguesa                                           Faculdade de Ciências Humanas                                             Psicologia                                                  151
Universidade Lusíada                                                       Centro Universitário Lusíada - Lisboa                                     Direito                                                     142
Universidade de Lisboa                                                     Instituto Superior Técnico                                                Arquitetura                                                 142
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa              Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa             Enfermagem                                                  139
Universidade Lusófona                                                      Centro Universitário Lusófona   Lisboa                                    Educação Física e Desporto                                  133
Escola Superior de Saúde Atlântica                                         Escola Superior de Saúde Atlântica                                        Enfermagem                                                  131
Universidade do Algarve                                                    Escola Superior de Saúde                                                  Enfermagem                                                  128
Universidade de Lisboa                                                     Instituto Superior de Agronomia                                           Biologia                                                    127
Instituto Politécnico de Setúbal                                           Escola Superior de Educação                                               Desporto                                                    126
Universidade de Lisboa                                                     Instituto Superior Técnico                                                Matemática Aplicada e Computação                            126
Universidade do Porto                                                      Faculdade de Ciências                                                     Física                                                      114
ISPA-Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida   ISPA-Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida  Educação Básica                                             109
Universidade Nova de Lisboa                                                Faculdade de Ciências e Tecnologia                                        Química Aplicada                                            103
Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias               Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias              Enfermagem                                                  102
ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo                         ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo                        Educação Básica                                             101

Estabelecimento                       UnidadeOrganica                                     NomeCurso                                  NumeroDiplomadosCurso   TaxaDesempregoRegistadoCurso
Escola Superior de Artes e Design     Escola Superior de Artes e Design                   Artes Digitais e Multimédia                115                     10
Escola Superior de Educação de Fafe   Escola Superior de Educação de Fafe                 Educação Social                            79                      10.1
Instituto Politécnico de Bragança     Escola Superior de Educação de Bragança             Educação Social                            254                     10.2
Instituto Politécnico de Bragança     Escola Superior de Educação de Bragança             Animação e Produção Artística              42                      10.7
Universidade Lusíada                  Centro Universitário Lusíada - Lisboa               Serviço Social                             40                      11.2
Universidade de Coimbra               Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação   Serviço Social                             133                     11.2
Universidade da Beira Interior        Universidade da Beira Interior                      Arquitetura                                109                     11.4
Instituto Politécnico de Viseu        Escola Superior de Educação de Viseu                Educação Social                            216                     11.5
Instituto Politécnico de Viseu        Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego    Secretariado de Administração              73                      12.3
Instituto Superior Miguel Torga       Instituto Superior Miguel Torga                     Serviço Social                             57                      13.1
Instituto Politécnico de Viseu        Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego    Gestão Turística, Cultural e Patrimonial   57                      13.1
Universidade Católica Portuguesa      Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais           Serviço Social                             72                      13.1