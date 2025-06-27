Os recém-diplomados em Portugal são cada vez menos afetados pelo desemprego, havendo 87 cursos em que a taxa de desemprego é zero, por oposição a outras 80 formações em que o desemprego é superior à média nacional.

Estes são alguns dos dados disponíveis desde esta quinta-feira no portal Infocursos, onde os jovens que se querem candidatar ao ensino superior podem obter informações sobre os mais de seis mil cursos, entre licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP).

A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) analisou a percentagem de alunos que após terminarem a licenciatura ou mestrado tinham pedido ajuda ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para encontrar trabalho e detetou que, no final de 2023, eram muito menos do que no ano anterior.

Entre os alunos de instituições públicas, a taxa era de 2,4%, o que representa uma redução de 0,7 pontos percentuais em apenas um ano, e entre os recém-diplomados de instituições privadas a taxa era de 2,5% (menos 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior).

Num ano em que a taxa de desemprego nacional foi de 6,5%, os dados confirmam que a formação superior é cada vez mais uma arma contra o desemprego e que são cada vez menos os que se inscrevem nos centros de emprego à procura de trabalho.

A Lusa comparou mais de mil licenciaturas e mestrados integrados e encontrou 87 cursos com taxas de desemprego zero: Foram mais de dez mil diplomados que concluíram a sua formação não recorreram aos centros de emprego. Desta lista destaca-se a área da saúde, mas também há muitos cursos que habilitam os diplomados a dar aulas.

Os cursos de Medicina em várias faculdades do país ou o curso de Direito, da Universidade Católica, destacam-se por terem formado milhares de diplomados com uma taxa de desemprego zero.

O relatório nacional “Balanço Anual da Educação 2025” revelou esta semana que os jovens com maior qualificação conseguem melhores salários e têm mais facilidade em encontrar emprego: Ter um mestrado representa um salário cerca de 80% superior ao de um trabalhador com apenas o ensino secundário, lê-se no estudo divulgado pelo Edulog.

Mas ainda existem cursos que não dão esse garante. A análise feita pela Lusa encontrou 80 cursos com uma taxa de desemprego acima da média nacional em 2023, que chegou aos 6,5%.

Nestes cursos que parecem levar a mais casos de desempregados — 78 licenciaturas e apenas dois mestrados – diplomaram-se 8.665 alunos, a maioria em instituições públicas (59 públicos vs 21 privados).

Os 80 cursos com maior percentagem de alunos que se inscreveram no IEFP são maioritariamente ministrados em institutos politécnicos (48), sendo que a formação com a maior taxa de desemprego é o de Serviço Social, da Universidade Católica.

O Infocursos apresenta informação variada sobre mais de seis mil formações em Portugal, podendo ser uma ajuda para os alunos que pretendam ingressar no ensino superior: O calendário de candidaturas para o próximo ano letivo de 2025/2026 decorre entre os dias 21 de julho a 4 de agosto, com os resultados a serem divulgados a 24 de agosto.

Estabelecimento UnidadeOrganica NomeCurso DiplomadosCurso Universidade de Lisboa Faculdade de Medicina Medicina 1368 Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Médicas Medicina 973 Universidade do Porto Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Medicina 687 Universidade da Beira Interior Universidade da Beira Interior Medicina 609 Universidade Católica Portuguesa Faculdade de Direito Direito 491 Escola Superior de Saúde de Santa Maria Escola Superior de Saúde de Santa Maria Enfermagem 281 Universidade de Aveiro Universidade de Aveiro Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 217 Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa Imagem Médica e Radioterapia 214 Escola Superior de Saúde Egas Moniz Escola Superior de Saúde Egas Moniz Enfermagem 211 Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU Instituto Universitário de Ciências da Saúde - CESPU Medicina Dentária 196 Escola Superior de Saúde Atlântica Escola Superior de Saúde Atlântica Fisioterapia 165 Instituto Politécnico de Beja Escola Superior de Saúde Enfermagem 160 Universidade de Évora Escola de Artes Música 153 Instituto Politécnico de Viana do Castelo Escola Superior de Educação Educação Básica 152 Universidade Católica Portuguesa Faculdade de Ciências Humanas Psicologia 151 Universidade Lusíada Centro Universitário Lusíada - Lisboa Direito 142 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Arquitetura 142 Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa Enfermagem 139 Universidade Lusófona Centro Universitário Lusófona Lisboa Educação Física e Desporto 133 Escola Superior de Saúde Atlântica Escola Superior de Saúde Atlântica Enfermagem 131 Universidade do Algarve Escola Superior de Saúde Enfermagem 128 Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia Biologia 127 Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Educação Desporto 126 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Matemática Aplicada e Computação 126 Universidade do Porto Faculdade de Ciências Física 114 ISPA-Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida ISPA-Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida Educação Básica 109 Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia Química Aplicada 103 Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias Enfermagem 102 ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo Educação Básica 101

Estabelecimento UnidadeOrganica NomeCurso NumeroDiplomadosCurso TaxaDesempregoRegistadoCurso Escola Superior de Artes e Design Escola Superior de Artes e Design Artes Digitais e Multimédia 115 10 Escola Superior de Educação de Fafe Escola Superior de Educação de Fafe Educação Social 79 10.1 Instituto Politécnico de Bragança Escola Superior de Educação de Bragança Educação Social 254 10.2 Instituto Politécnico de Bragança Escola Superior de Educação de Bragança Animação e Produção Artística 42 10.7 Universidade Lusíada Centro Universitário Lusíada - Lisboa Serviço Social 40 11.2 Universidade de Coimbra Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação Serviço Social 133 11.2 Universidade da Beira Interior Universidade da Beira Interior Arquitetura 109 11.4 Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Educação de Viseu Educação Social 216 11.5 Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego Secretariado de Administração 73 12.3 Instituto Superior Miguel Torga Instituto Superior Miguel Torga Serviço Social 57 13.1 Instituto Politécnico de Viseu Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 57 13.1 Universidade Católica Portuguesa Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Serviço Social 72 13.1