Um jovem de 20 anos dos No Name Boys foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida a 8 de maio no Núcleo Sportinguista de Setúbal. O detido atacou, na companhia de outros quatro colegas de claque do Benfica, dois jovens com tacos de basebol e bastões extensíveis.

O suspeito, agora fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, dirigiu-se para o núcleo de adeptos rivais já com o objetivo de atentar “contra a vida e a integridade física de todos aqueles que se encontrassem naquele espaço”, revelou esta segunda-feira a PJ em comunicado.

Inicialmente, o grupo atirou pedras para o estabelecimento e, de seguida, o suspeito utilizou uma arma branca para deferir uma facada numa das vítimas, enquanto outro agressor atingia outra vítima com uma pedra na cabeça. Os dois feridos, jovens de 20 e 21 anos, foram transportados para o hospital.

A PJ refere que os restantes suspeitos do crime ainda não foram identificados. O jovem já detido será presente esta segunda-feira a tribunal para conhecer as medidas de coação.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]