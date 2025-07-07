O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia entregou, esta segunda-feira, uma advertência escrita à ainda embaixadora finlandesa em Portugal, Titta Maja-Luoto, que está de saída de cargo. No documento, a diplomacia de Helsínquia reconhece que a mulher violou o código de conduta dos funcionários públicos finlandeses. Acusada pelos funcionários da embaixada de maus-tratos e intimidação, o MNE da Finlândia reconhece que os comportamentos da embaixadora foram “inadequados” e configuraram “assédio”.

A decisão de emitir a advertência foi tomada por Niina Pesonen, que chefia o departamento de Recursos Humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia. Ainda assim, a embaixadora pode recorrer no Tribunal Administrativo de Helsínquia. Em declarações ao canal estatal finlandês Yle, a responsável admitiu que Titta Maja-Luoto se comportou de forma “inadequada” para o cargo que desempenhava.

Na semana passada, foi anunciado que Titta Maja-Luoto ia abandonar o cargo na embaixada finlandesa em Portugal. Foi a própria ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen, que coordenou o processo, reconhecendo que a diplomacia do país nórdico falhou em não ter dado resposta às queixas dos funcionários da embaixada mais cedo.

Em comunicado, Elina Valtonen detalhou que a embaixadora finlandesa em Lisboa foi afastada não por representar uma penalização pelo seu comportamento impróprio, mas antes por ser uma medida para salvaguardar as operações diplomáticas da embaixada da Finlândia na capital portuguesa. A ministra já terá notificado o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, do ocorrido.

A advertência que Titta Maja-Luoto recebeu esta segunda-feira leva a que a diplomata mantenha um lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros finlandês, ainda que tenha sido afastada do cargo em Lisboa. Para Niina Pesonen, a embaixadora não ultrapassou nenhuma linha vermelha para ser demitida do MNE. “A demissão exige um motivo excecional e normalmente exige uma advertência prévia. Titta Maja-Luoto nunca tinha sido advertida”, explicou a diretora dos recursos humanos da diplomacia de Helsínquia.

Ainda não é claro qual será o futuro profissional de Titta Maja-Luoto no Ministério dos Negócios Estrangeiros finlandês. “A tarefa que vai ocupar ainda está a ser discutida”, frisou Niina Pesonen. Esta responsável assinalou ainda que o MNE da Finlândia está à procura de um novo nome para liderar a missão diplomática em Portugal, esperando também que haja um “ponto final” nas polémicas.

Os funcionários da embaixada finlandesa em Lisboa relataram situações de assédio, intimidação, insultos, discriminação tendo em conta a idade, comportamento racista e abuso emocional. Inicialmente, Titta Maja-Luoto negou as acusações. Mais tarde, em entrevista aos meios de comunicação sociais finlandeses, reconheceu que houve “falhas claras” e referiu que houve “duas vezes” em que se exaltou com os funcionários, alguns dos quais cidadãos nacionais.