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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que estão agendadas novas negociações com o Irão, após o bombardeamento de três instalações nucleares iranianas pelas forças norte-americanas em junho.

“Temos negociações agendadas com o Irão. Eles querem conversar. Penso que sofreram muito quando atacámos os três locais”, disse Trump aos jornalistas, no início de um jantar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

O enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que estava à mesma mesa, indicou que as negociações poderiam começar na próxima semana.

O Presidente republicano tem vindo a afirmar há dias que o Irão procura retomar as negociações com a Casa Branca.

Os Estados Unidos e o Irão iniciaram negociações a 12 de Abril sobre o programa nuclear iraniano, que Washington procura interromper por o considerar uma ameaça, enquanto Teerão afirma que o seu objetivo é pacífico.

No entanto, as negociações foram suspensas a 13 de junho, após uma ofensiva militar lançada por Israel contra o Irão, à qual os Estados Unidos se juntaram a 22 de junho com um bombardeamento das instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan.

Netanyahu disse que os ataques “removeram os dois tumores que ameaçavam a vida de Israel: o tumor nuclear e o tumor dos mísseis balísticos”, mas avisou que “remover um tumor não significa que não possa reaparecer“.

“É preciso vigiar constantemente a situação para garantir que não há qualquer tentativa de o fazer reaparecer”, acrescentou Netanyahu.

Após o ataque norte-americano, as partes concordaram com um cessar-fogo, pondo fim a uma guerra de 12 dias.

O conflito causou a morte de 28 pessoas em Israel e pelo menos 1.060 no Irão, disse na segunda-feira o diretor da Fundação dos Mártires e Veteranos iraniano, Saeed Ohadi, numa entrevista à televisão estatal.

Durante o conflito de 12 dias, Israel atacou instalações militares, nucleares e energéticas iranianas, bem como zonas residenciais em Teerão.

Israel matou pelo menos 30 comandantes militares de topo e 11 cientistas nucleares, enquanto o Irão respondeu com vagas de ataques de mísseis.

O Presidente do Irão acusou Israel de tentativa de assassínio, sem especificar quando, numa entrevista ao apresentador norte-americano Tucker Carlson, transmitida na segunda-feira.

“Estava numa reunião (…), tentaram bombardear a zona onde estávamos a realizar essa reunião”, acrescentou Massoud Pezeshkian, garantindo que “foi Israel”, de acordo com a tradução de um intérprete.

No domingo, dois soldados iranianos morreram quando tentavam desarmar explosivos numa zona atingida por bombardeamentos israelitas durante a guerra entre o Irão e Israel, noticiaram os meios de comunicação social locais.

O Irão anunciou na quinta-feira a reabertura do espaço aéreo, incluindo sobre Teerão, que tinha sido encerrado no primeiro dia da guerra contra Israel.