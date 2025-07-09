Foi através de um vídeo, que entretanto se tornou viral, que o camionista que filmou o carro em que seguiam Diogo Jota e André Silva em chamas se “apresentou” publicamente e falou sobre o incidente, negando o relatório preliminar das autoridades espanholas que aponta para excesso de velocidade no momento do acidente. José Azevedo que, diz ser o autor do vídeo, explicou que, depois de passar pelo local do acidente, parou o camião e tentou apagar o fogo com recurso a um extintor, mas sem sucesso.

No vídeo, que tem a duração de quatro minutos, o camionista começa por desmentir as alegações que diziam que o autor do vídeo “não prestou os primeiros socorros”. “O camionista não precisa de likes para nada e não tem de provar nada a ninguém. O camionista — que fui eu — filmou, parou, pegou num extintor e tentou ajudar. Tentei ajudar, mas devido ao impacto do acidente não havia nada para fazer”, explicou o homem, que apresentou o seu tacógrafo com o nome “Azevedo José” e um risco no vidro do seu camião como “provas” da autoria do vídeo.

“Os meus sinceros sentimentos [à família]. Tudo o que eu disser vale o que vale. Estou de consciência tranquila e sei o que vi. Eles passaram por mim super tranquilos, sem excesso de velocidade. Mandei o vídeo para a CMTV porque comecei a ouvir barbaridades. Só no dia a seguir é que soube quem era. Têm a minha palavra de que eles não iam com excesso de velocidade. Faço esta estrada todos os dias, de segunda a sábado, e sei a estrada que é, não vale m**** nenhuma. É uma estrada escura e eu consegui ver a marca e a cor do carro, tudo direitinho. Mais à frente, infelizmente, foi o desfecho que foi. Filmei, parei, tentei ajudar, mas infelizmente nada se podia fazer. Tenho a minha consciência tranquila e sei o que passei nessa noite porque não sabia quem é que lá estava dentro”, completa o camionista, num vídeo em que se mostra exaltado com os “haters“.

Apesar de ter revelado publicamente a sua identidade através deste vídeo, o jornal espanhol El Mundo escreve que as autoridades espanholas continuam à procura do camionista que gravou o vídeo do incêndio para que o possam identificar e proceder às diligências necessárias para a investigação. Segundo aquela publicação, o facto de o vídeo se ter tornado viral ainda não permitiu a sua identificação.