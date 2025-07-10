Uma primeira parte onde a sustentabilidade financeira e “sobrevivência do clube e da instituição” tiveram um peso maior em relação ao compromisso desportivo, o que fez com que Galeno e Nico González fossem vendidos no mercado de janeiro para equilibrar as contas, um novo capítulo com uma “organização viável” e que permite “maior facilidade de operar no mercado”. A apresentação de Francesco Farioli serviu também para André Villas-Boas, presidente do FC Porto, anunciar uma nova era no futebol dos azuis e brancos após uma última temporada onde as vendas acabaram por ter um peso determinante naquilo que eram as opções da SAD dos dragões. E o líder foi mais longe, elevando a fasquia a um patamar quase inesperado.

“Podemos amortizar todos os investimentos que vamos fazer num longo prazo e temos muita crença no trabalho que estamos a fazer a nível de organizativo. Isso vai permitir outro nível de investimento que nunca tivemos. Poderemos estar perante o maior mercado de sempre da história do FC Porto. Essa é a aproximação que temos de ter. Queremos ter um alinhamento estratégico das necessidades que o treinador vai observar agora nestas semanas e, a partir daí, atacar e fechar os alvos necessários para que o clube obtenha sucesso”, salientou o número 1 dos azuis e brancos, já depois de ter explicado que, em conjunto com o técnico italiano, foram discutidas “mudanças na infraestrutura mas também no estilo de jogo do FC Porto”.

O anúncio geral estava feito, os nomes a chegar ao Dragão estavam ainda por conhecer. O primeiro, esse, dá o mote para aquilo que se pode esperar nos próximos dois meses: apostas mais assentes naquilo que são todas as observações feitas pelo departamento de scouting dos azuis e brancos, visão para encontrar jogadores que possam tornar-se investimentos com mais valia a curto e médio prazo, contratações que possam ser menos “conhecidas” do público em geral mas não dos principais conhecedores do futebol europeu. E se a primeira cara nova de 2025/26 foi alguém bem identificado por todos como Gabri Veiga, a seguinte foi diferente.

Um novo Dragão ???? Bem-vindo, Dominik Prpić ????????#SeguimosJuntos — FC Porto (@FCPorto) July 10, 2025

Depois de ter chegado esta segunda-feira ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde foi recebido na porta VIP pelo diretor para o futebol Jorge Costa, Dominik Prpic realizou os habituais exames médicos no clube, conheceu o Dragão e o Olival e foi apresentado como reforço do FC Porto, num investimento que envolveu o pagamento de 4,5 milhões de euros ao Hajduk Split mais cláusulas por objetivos até um valor de um milhão de euros e mais uma percentagem de futura mais valia a ficar na posse do conjunto croata (10%). O jovem central esquerdino de 21 anos ficou também com uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de euros, sendo que os dragões assumiram os custos de intermediação do negócio cifrados em 225 mil euros.

???? "Em cada treino e em cada jogo vou dar 100%" Dominik Prpić assinou até 2030 ????#SeguimosJuntos — FC Porto (@FCPorto) July 10, 2025

“Sinto-me muito bem e grato por estar num clube tão grande como o FC Porto. Quero agradecer ao presidente André Villas-Boas e a toda a gente do clube por esta oportunidade de estar aqui e vestir esta camisola. Não quero falar de mim mas garanto que em cada treino e em cada jogo vou dar 100% e o meu melhor para ajudar a equipa e os meus companheiros. Tem muitos títulos nacionais e internacionais e já passaram grandes nomes por aqui como Iker Casillas, Deco, Jorge Costa e até o presidente André Villas-Boas. Também não posso esquecer o Special One José Mourinho. O Dragão é fantástico e mal posso esperar por jogar lá. Espero ver o estádio cheio e festejar muitas vitórias com os nossos adeptos”, comentou o jovem central croata após a apresentação, em declarações feitas aos meios oficiais do clube azul e branco.

???? Jorge Costa destaca a “qualidade, entrega e caráter” de Dominik Prpić.#SeguimosJuntos — FC Porto (@FCPorto) July 10, 2025

Nascido em Zagreb, Prpic começou a jogar na equipa da cidade, o Zagreb, tendo depois passado em 2017 pelo Lokomotiva. Um ano depois, o central foi contratado pelo Hajduk Split, onde fez o resto da formação e fez a estreia pelos seniores em novembro de 2022. Internacional pelas camadas jovens da Croácia, o jogador esteve ainda cedido ao Radomlje na temporada de 2023/24, regressando ao clube para assumir a titularidade e fazer uma época que mereceu a atenção de vários clubes europeus que foram fazendo contactos iniciais com os croatas como o Hamburgo, a Real Sociedad ou o Feyenoord. O FC Porto antecipou-se e ganhou a corrida.

Prpic realizou um total de 32 jogos com duas assistências na época de 2024/25 e estava agora com o plantel do Hajduk Split em estágio, na Eslovénia. Foi aí que o central esteve envolvido num episódio com contornos insólitos que marcou a última semana dos croatas. Segundo a imprensa eslovena, três agentes da polícia já tinham abordado um grupo do clube pelo volume alto da música no bar onde estavam à noite e, mais tarde, voltaram porque três jogadores (Marko Livaja, Rok Brajkovic e Dominik Prpic) continuavam a ouvir música alegadamente alta numa coluna portátil. Brajkovic e Prpic desligaram o aparelho quando solicitado mas Livaja, o mais velho, não terá gostado da forma como o trio foi abordado, num momento de tensão que teve versões diferentes, entre tensão, empurrões e uma agressão. Mais tarde, um indivíduo envolvido passou pelo hotel para pedir 5.000 euros para que a história não fosse conhecida, o que fez com que o clube contratasse um escritório de advogados, neste caso a Ceferin & Partners da família do presidente da UEFA. “Bom dia a todos. Quem compreende, compreende”, escreveu de forma lacónica o Hajduk Split.

Your new home. Welcome to the Dragão ????#SeguimosJuntos pic.twitter.com/D8RTC0KIPw — FC Porto (@FCPorto) July 10, 2025

Depois de Gabri Veiga e João Costa, Dominik Prpic é a terceira contratação do FC Porto para 2025/26, sendo provável que nos próximos dias vão chegando mais caras novas ao Dragão para a reconstrução do plantel dos azuis e brancos já sob o comando de Francesco Farioli e com Andoni Zubizarreta, diretor desportivo que entrou com Villas-Boas nos dragões após as eleições, cada vez mais afastado das decisões.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]