A Terceira Travessia sobre o Tejo (TTT), em Lisboa, vai ter valências rodoviária e ferroviária, mas ainda está em análise o modelo de gestão ou concessão, anunciou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, após o Conselho de Ministros que tomou conhecimento do estudo preliminar que apontou nesse sentido.

Nesse Conselho de Ministros foi aprovada a privatização de 49,9% da TAP, tendo o ministro Miguel Pinto Luz aproveitado para fazer o ponto de situação sobre a renovação das estruturas aeroportuárias em Lisboa, em que se vai construir um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete — cuja proposta da Vinci, dona da ANA, será conhecida a 17 de julho.

As acessibilidades ao novo aeroporto foram, por isso, também discutidas neste Conselho de Ministros, assumindo-se que no primeiro trimestre de 2026 avançarão os estudos prévios da ligação ao eixo Norte-Sul, assim como a atualização do estudo prévio para as ligações à alta velocidade e convencional da TTT e ligação ao IC 21 no Barreiro. Além do necessário estudo de impacte ambiental.

Segundo foi revelado na conferência de imprensa, o traçado do projeto TTT vai implicar a inclusão de uma ponte entre o Barreiro e o Seixal que pode vir a ter componente ferroviária para acolher a expansão do Metro Sul do Tejo.

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