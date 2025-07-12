“Este é um momento marcante para a exploração de gás em Angola”. É assim que o Adriano Mongini, diretor executivo da Azule Energy, uma parceria entre a BP e a Eni, descreve a descoberta, no poço Gajajeira-01, de gás. “É o primeiro dedicado à exploração de gás do país”, que, assim, “reforça a nossa confiança no potencial da Bacia do Baixo Congo”, diz ainda.

Em comunicado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e o consórcio que explora o Bloco 1/14 — a Azule Energy (35%) com a Equinor (30%), a Sonangol E&P (25%) e a Acrep S.A. (10%) — anunciou a descoberta de gás no poço de exploração Gajajeira-01, localizado no offshore da Bacia do Baixo Congo, República de Angola.

A perfuração do poço iniciou-se a 1 de abril tendo chegado a uma profundidade de 95 metros. Está a cerca de 60 quilómetros da costa.

Foram encontrados, diz o comunicado, “arenitos contendo gás e condensado num dos alvos do Oligoceno Inferior, chamado LO100”.

Os resultados preliminares apontam para vários reservatórios, que apontam para volumes de gás que podem exceder os 28 mil milhões de metros cúbicos. Os estudos apontam ainda para a presença de um sistema de hidrocarbonetos, “abrindo novas oportunidades de exploração na área”. Por isso, indica-se que a “Azule Energy continuará a avaliar todo o potencial da descoberta do poço Gajajeira-01 e, juntamente com os parceiros do Bloco 1/14, determinarão o melhor caminho a seguir para um possível desenvolvimento”.