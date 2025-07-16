O vulcão de Grindavik, localizado na Penísula de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Gabinete Meteorológico do país, a atividade vulcânica teve início por volta das 4h00 locais (5h00 em Lisboa) e é a nona registada num período de dois anos.
Segundo as autoridades, citadas pela agência Reuters, não há infraestruturas em risco e, até ao momento, o tráfego aéreo segue sem restrições. A aldeia piscatória nos arredores de Grindavik foi evacuada por precaução, embora a maioria dos moradores já tivesse abandonado a povoação no final de 2023, antes da primeira erupção.
In Iceland about an hour ago began another, twelfth in number, eruption of the volcano near Grindavik????????
The evacuation of nearby settlements has been announced. pic.twitter.com/UmHWHhSUre
— Valdis (@valdisjansonsn) July 16, 2025