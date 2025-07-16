O vulcão de Grindavik, localizado na Penísula de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Gabinete Meteorológico do país, a atividade vulcânica teve início por volta das 4h00 locais (5h00 em Lisboa) e é a nona registada num período de dois anos.

Segundo as autoridades, citadas pela agência Reuters, não há infraestruturas em risco e, até ao momento, o tráfego aéreo segue sem restrições. A aldeia piscatória nos arredores de Grindavik foi evacuada por precaução, embora a maioria dos moradores já tivesse abandonado a povoação no final de 2023, antes da primeira erupção.