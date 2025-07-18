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O Conselho da União Europeia deu esta sexta-feira a luz verde final ao prolongamento por mais dois anos, até fim de 2027, da meta obrigatória de 90% de armazenamento de gás na União Europeia (UE).

O objetivo da proposta da Comissão Europeia e já aprovada pelo Parlamento Europeu é de os Estados-Membros manterem reservas de gás suficientes antes da época de inverno.

O objetivo desta medida é atenuar a vulnerabilidade da UE às flutuações de preços que se devem às tensões geopolíticas, em especial devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, estabelecendo ao mesmo tempo um equilíbrio entre a segurança energética e o regresso aos princípios baseados no mercado.

Os Estados-membros têm de atingir os 90% de enchimento das instalações de armazenamento, em qualquer momento entre 1 de outubro e 1 de dezembro de cada ano, havendo flexibilidade em caso de condições de mercado difíceis.

Neste sentido, os 27 devem ter a possibilidade de se desviar até 10 pontos percentuais da meta de enchimento em caso de condições difíceis de mercado, tais como indícios de especulação que impeçam o enchimento das instalações de armazenamento com uma boa relação custo-eficácia.