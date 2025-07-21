A taxa de juro implícita no crédito à habitação diminuiu para 3,479% em junho, uma descida de 9,1 pontos base face a maio deste ano, informou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 3,057% em maio para 2,951% em junho. De acordo com o INE, a prestação média fixou-se em 394 euros, representando uma descida de um euro face ao mês anterior e uma descida de 10 euros comparativamente a junho de 2024.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 635 euros, atingindo 71.677 euros, já para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi 157.350 euros, mais 3.633 euros que em maio.

“A taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu para 3,479%, valor inferior em 9,1 pontos base face ao registado no mês anterior, acumulando uma redução de 117,8 pontos base desde o máximo atingido em janeiro de 2024″, adiantou o INE.