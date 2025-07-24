Espanha. Três jovens morreram ao cair de varandas desde abril no hotel Ibiza Rocks que cancelou eventos programados

Duas mortes, de dois jovens escoceses, de 19 anos e 26 anos, com duas semanas de intervalo. Os dois morreram ao cair de varandas do conhecido Hotel Ibiza Rocks, em Sant Antoni, Espanha. Os dois estão sob investigação da Guardia Civil. E a unidade hoteleira, que acolhe festivais de música durante o verão, bem como atuações de DJ junto à piscina, que já tinha registado outras duas mortes desde abril, decidiu suspender vários eventos, avança o El Pais.
Manifestando-se em “choque e devastada”, a direção do hotel, muito direcionado para jovens turistas britânicos, disse que a sua “prioridade é agora prestar assistência às famílias das vítimas e colaborar com as autoridades”. Em comunicado divulgado nas suas redes sociais como o Instagram, sublinha que “a segurança e o bem-estar dos hóspedes” estão em primeiro lugar”. Dada “a seriedade da situação, e por respeito aos envolvidos” optou, pela suspensão por tempo indeterminado de todas as atuações programadas, lê-se na nota.
O hotel assinala o seu 20º. aniversário este mês e tinha agendado para esta quarta-feira, dia 23 e para 30 de julho concertos com cabeças de cartaz como Dizzee Rascal e Rudimental.
El hotel Ibiza Rocks ha anunciado la pausa de todas las actuaciones tras la trágica muerte de dos jóvenes en sus instalaciones.https://t.co/JOsrGQVb1B
— Mondo Sonoro (@mondo_sonoro) July 22, 2025
O caso mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, quando Gary Kelly, jogador profissional de hóquei no gelo do Dundee Stars, caiu do 3.º andar do hotel, não tendo resistido aos ferimentos. O óbito foi declarado ainda no local, às 2h40. A polícia espanhola, que já teve acesso às câmaras de videovigilância, acredita que a queda pode ter sido acidental, ainda que não o confirme oficialmente, refere o ABC.
Uma onda de tristeza invadiu os amigos de Gary Kelly com quem estava de férias, e o clube, que já criou uma página de recolha de fundos, descreve-o como uma “pessoa extremamente talentosa e carismática”, lamentando a sua morte e prestando-lhe homenagem nas redes sociais.
The Dundee Stars are truly devastated to learn that Gary Kelly has tragically passed
away.
We send our thoughts and condolences to Gary’s family, partner, and all his friends at this extremely difficult time.
Read morehttps://t.co/ZI8oU7WWYl pic.twitter.com/NIa1MmbYtS
— Dundee Stars???????? (@DundeeStars) July 21, 2025
This go fund me page has been set up, with the blessing of Gary Kelly's family, to assist the family at this very sad time
If you can and wish to make a donation, please do sohttps://t.co/Dsj10EF0eI
We would also like to thank everyone who has brought flowers to the DIA❤️???????? pic.twitter.com/FkAcm2l8z8
— Dundee Stars???????? (@DundeeStars) July 22, 2025
Os Whitley Warriors, pelos quais Kelly jogou durante pouco tempo, também expressaram o seu pesar tal como outros clubes de hóquei.
Whitley Warriors are devastated to learn of the tragic passing of former Warrior Gary Kelly, aged just 19.
Gary iced for Warriors on only a few occasions in the 2023-24 season but was a popular player in the dressing room despite the shortness of his time at Whitley. pic.twitter.com/or45yMvzRS
— Whitley Warriors (@WhitleyWarriors) July 21, 2025
The Glasgow Clan would like to express our deepest condolences to the family and friends of Gary Kelly.
This is truly heartbreaking news. Our thoughts are with everyone affected by this tragic incident during this incredibly difficult time. ???? https://t.co/hEkcajBDV4
— Glasgow Clan ???????????????????????????????? (@ClanIHC) July 21, 2025
Duas semanas antes, a 7 de julho, também numa segunda-feira, Evan Thomson, um outro escocês, de 26 anos, morreu no mesmo hotel, também após o que parece ter sido uma queda acidental. O jovem caiu do 6º andar para os jardins, a equipa de socorro ainda o tentou reanimar, mas em vão, conta o El País. “Estou de coração partido por escrever e contar a todos que, no início desta semana, o meu filho Evan sofreu um trágico acidente enquanto estava de férias com os amigos em Ibiza e, infelizmente, morreu. Estamos todos absolutamente devastados”, confirmou a mãe no Facebook.
O regresso à normalidade no hotel após a morte de Evan perturbou alguns jovens. O escocês estava a festejar o seu aniversário na ilha, contaram a sua namorada e outros amigos ao jornal britânico Mirror. Os jovens explicaram que, uma hora e meia após o ocorrido, o hotel, com capacidade para 2.500 pessoas, prosseguiu as suas atividades calendarizadas, tendo os jovens sido levados para outro local. Blair Robertson, um amigo de 25 anos, disse ao Press and Journal como ficou incomodado ao ouvir os jatos de água a limpar a zona onde o amigo morreu. “Tinham passado apenas cerca de 90 minutos desde que o encontraram. Foi a pior coisa que pudemos ouvir — a rapidez com que estavam a tentar fazer com que tudo voltasse ao normal”.
As mortes de Evan e Kelly não são as únicas registadas no hotel por queda de varandas este ano.
A 27 de abril, dias antes da abertura da época de festivais no hotel, uma rapariga italiana de origem turca, de 19 anos, morreu ao cair da varanda de um quarto piso, recorda o jornal local Diario de Ibiza. A jovem, que chegara nesse dia ao hotel, tinha ido a uma discoteca e, sem chave, estaria a tentar chegar até ao seu quarto, passando de uma varanda para a outra, quando se desequilibrou e caiu. Era a última hora da madrugada, encontraram-na às 9h00.
Três dias depois, no dia de inauguração da temporada festivaleira deste hotel — onde já atuaram Ed Sheeran, Arctic Monkeys, The Prodigy, Fatboy Slim, Franz Ferdinand, Dua Lipa ou David Guetta, por exemplo —. uma mulher de 33 anos morreu no seu quarto, recorda o ABC. Mas este é um caso diferente dos outros três: não caiu de uma varanda e na causa da morte terão estado problemas cardíacos, já que usava um desfibrilhador cardioversor implantável.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]