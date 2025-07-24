Espanha. Três jovens morreram ao cair de varandas desde abril no hotel Ibiza Rocks que cancelou eventos programados

O hotel assinala o seu 20º. aniversário este mês e tinha agendado para esta quarta-feira, dia 23 e para 30 de julho concertos com cabeças de cartaz como Dizzee Rascal e Rudimental.

El hotel Ibiza Rocks ha anunciado la pausa de todas las actuaciones tras la trágica muerte de dos jóvenes en sus instalaciones.https://t.co/JOsrGQVb1B — Mondo Sonoro (@mondo_sonoro) July 22, 2025

O caso mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, quando Gary Kelly, jogador profissional de hóquei no gelo do Dundee Stars, caiu do 3.º andar do hotel, não tendo resistido aos ferimentos. O óbito foi declarado ainda no local, às 2h40. A polícia espanhola, que já teve acesso às câmaras de videovigilância, acredita que a queda pode ter sido acidental, ainda que não o confirme oficialmente, refere o ABC.

Uma onda de tristeza invadiu os amigos de Gary Kelly com quem estava de férias, e o clube, que já criou uma página de recolha de fundos, descreve-o como uma “pessoa extremamente talentosa e carismática”, lamentando a sua morte e prestando-lhe homenagem nas redes sociais.

The Dundee Stars are truly devastated to learn that Gary Kelly has tragically passed

away. We send our thoughts and condolences to Gary’s family, partner, and all his friends at this extremely difficult time. Read morehttps://t.co/ZI8oU7WWYl pic.twitter.com/NIa1MmbYtS — Dundee Stars???????? (@DundeeStars) July 21, 2025

This go fund me page has been set up, with the blessing of Gary Kelly's family, to assist the family at this very sad time If you can and wish to make a donation, please do sohttps://t.co/Dsj10EF0eI We would also like to thank everyone who has brought flowers to the DIA❤️???????? pic.twitter.com/FkAcm2l8z8 — Dundee Stars???????? (@DundeeStars) July 22, 2025

Os Whitley Warriors, pelos quais Kelly jogou durante pouco tempo, também expressaram o seu pesar tal como outros clubes de hóquei.

Whitley Warriors are devastated to learn of the tragic passing of former Warrior Gary Kelly, aged just 19. Gary iced for Warriors on only a few occasions in the 2023-24 season but was a popular player in the dressing room despite the shortness of his time at Whitley. pic.twitter.com/or45yMvzRS — Whitley Warriors (@WhitleyWarriors) July 21, 2025

The Glasgow Clan would like to express our deepest condolences to the family and friends of Gary Kelly. This is truly heartbreaking news. Our thoughts are with everyone affected by this tragic incident during this incredibly difficult time. ???? https://t.co/hEkcajBDV4 — Glasgow Clan ???????????????????????????????? (@ClanIHC) July 21, 2025

Duas semanas antes, a 7 de julho, também numa segunda-feira, Evan Thomson, um outro escocês, de 26 anos, morreu no mesmo hotel, também após o que parece ter sido uma queda acidental. O jovem caiu do 6º andar para os jardins, a equipa de socorro ainda o tentou reanimar, mas em vão, conta o El País. “Estou de coração partido por escrever e contar a todos que, no início desta semana, o meu filho Evan sofreu um trágico acidente enquanto estava de férias com os amigos em Ibiza e, infelizmente, morreu. Estamos todos absolutamente devastados”, confirmou a mãe no Facebook.