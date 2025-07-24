A Meta tem notificado os utilizadores do Instagram e do Facebook, dando a escolher entre o pagamento de quase oito euros por mês de assinatura ou conceder o acesso a dados pessoais para personalizar a publicidade.

Em 2023, a empresa apresentou o modelo “Pagar ou Consentir” para o Instagram e Facebook, permitindo usar os dados pessoais dos utilizadores para publicidade personalizada.

A primeira opção deste modelo é pagar 7,99 euros por mês para que se possa navegar nas redes sem anúncios. “Não vamos efetuar o tratamento dos teus dados para te mostrar anúncios”, refere a empresa.

A segunda opção diz respeito ao uso gratuito das redes sociais, mas com anúncios personalizados, de produtos e marcas, através do tratamento dos dados pessoais dos utilizadores.

Entre os dados utilizados para personalizar a publicidade, estão as atividades das redes sociais, os contactos, bem como a informação dos equipamentos onde navega nas plataformas.

A aplicação deste modelo tem sido escrutinada pela Comissão Europeia, levando a avisos de Bruxelas em julho de 2024, alertando para o incumprimento da lei europeia dos serviços digitais (DAS) e ameaçando uma nova multa.