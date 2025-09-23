A plataforma Linkedln anunciou que vai recorrer à informação dos perfis dos utilizadores, currículos e publicações partilhadas na rede social para treinar o seu modelo de Inteligência Artificial (IA) generativa.

A utilização destas informações será ativada para todos os utilizadores do Likedln a partir de 3 de novembro, sendo que os que não queiram que os seus dados sejam usados para aprimorar o modelo de IA da Microsoft, terão de preencher um formulário online.

O formulário está disponível através da ligação https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TS-DPRO.

O LinkedIn segue assim uma tendência de outras plataformas, como a Meta, que começou em maio a usar os dados pessoais dos utilizadores adultos da União Europeia (UE) para treinar os seus modelos de IA.

Na altura, a gigante da tecnologia também disponibilizou um formulário para os utilizadores que quisessem recusar a utilização das suas informações.