Trump anuncia taxas de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos

Donald Trump anunciou esta quinta-feira a imposição de tarifas sobre as importações de diversos produtos de qualquer país, entre as quais se destaca uma tarifa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos “de marca ou patenteados”.

“A partir de 1 de outubro de 2025, aplicaremos uma tarifa de 100% a qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos”, afirmou na sua plataforma Truth Social, o Presidente dos Estados Unidos.