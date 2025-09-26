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Trump anuncia taxas de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos

Este artigo tem mais de 1 ano

A taxa aplica-se a todos os produtos farmacêuticos, de marca ou patenteados, exceto a empresas que "estejam a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos". Taxa entra em vigor em outubro.

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Trump anunciou novas taxas dos EUA através da sua rede social Truth Social

YURI GRIPAS / POOL/EPA

Trump anunciou novas taxas dos EUA através da sua rede social Truth Social

YURI GRIPAS / POOL/EPA

Donald Trump anunciou esta quinta-feira a imposição de tarifas sobre as importações de diversos produtos de qualquer país, entre as quais se destaca uma tarifa de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos “de marca ou patenteados”.

“A partir de 1 de outubro de 2025, aplicaremos uma tarifa de 100% a qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja a construir a sua fábrica farmacêutica nos Estados Unidos”, afirmou na sua plataforma Truth Social, o Presidente dos Estados Unidos.

Na mesma mensagem, Trump salientou que, pela expressão “está a construir”, deve entender-se “início das obras e/ou em construção”, acrescentando que “não será aplicada qualquer tarifa a estes produtos farmacêuticos se a construção já tiver começado”.

Pouco antes, Trump utilizou a mesma rede social para anunciar uma taxa de 25% sobre camiões “pesados e grandes” fabricados em qualquer país, uma decisão que justificou com a necessidade de “proteger” os fabricantes norte-americanos desses produtos da “concorrência externa desleal” e pela boa “saúde financeira” dos seus camionistas.

Na mesma mensagem, o chefe de Estado garantiu que empresas como “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outras estarão protegidas da avalanche de interrupções externas”.

Trump informou também que aplicará uma tarifa adicional de 50% a “todos os móveis de cozinha, toucadores de casa de banho e produtos relacionados” e uma tarifa de 30% aos “móveis estofados”, reconhecendo que “é uma prática muito injusta, mas devemos proteger, por razões de segurança nacional e outras, o nosso processo de fabrico”.

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