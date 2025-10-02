O cabeça-de-lista do movimento independente Amar e Servir Braga, Ricardo Silva, anunciou esta quinta-feira que pretende criar um “grande espaço verde” juntando o Parque da Ponte, o Parque das Camélias e o Monte do Picoto.

Em conferência de imprensa, promovida no âmbito da campanha eleitoral, Ricardo Silva disse que o projeto é para concretizar de forma faseada e tem como “epicentro” a requalificação do Estádio 1.º de Maio.

“Pretendemos que seja uma nova centralidade, mas com um usufruto que seja coerente, consistente e em segurança. Nós percebemos que neste momento todas estas zonas estão tão próximas de si, mas parece que estão divididas com barreiras”, referiu.

Para o candidato independente, há “várias cicatrizes e barreiras” que impedem a movimentação natural entre todos aqueles espaços situados ao fundo da Avenida da Liberdade.

“O que nós queremos é tornar isto uma grande zona verde, um grande espaço de usufruto comunitário e social, mas onde as pessoas se sintam livres e seguras para andar e caminhar”, vincou.

O projeto, riscado pelo arquiteto paisagista Marcelo Santos, tem como ponto de partida a requalificação do Estádio 1.º de Maio, a que se juntarão a requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite e a construção de mais três pavilhões desportivos.

O objetivo é dar melhores condições aos clubes desportivos e deixar que os pavilhões das escolas possam estar ao serviço de uma política desportiva “mais informal.

“Aquilo que nós queremos apresentar como corolário é um multidesportivo, que tenha a capacidade de receber as finais, os grandes eventos desportivos de qualquer modalidade, porque hoje, seja o Sporting Braga, seja o ABC, não têm aqui em Braga um recinto desportivo que possa albergar uma grande final”, adiantou.

Segundo o “retrato” feito pela candidatura daquela zona, o que há é um via que divide uma mancha verde, um estádio histórico em estado de ruína, um jardim patrimonial esquecido, um rio sem vida cultural ou social, uma sala de espetáculos [Forum] desvalorizada, falta de ligações chave, transportes coletivos ineficazes e juventude sem espaços “à altura”.

O projeto prevê ainda a criação de um anfiteatro natural na encosta das Camélias, a definição de um canal exclusivo ao transporte público a ligar à Arcada e a criação de novas unidades de alojamento e de um parque de estacionamento.

A Câmara de Braga é composta por seis eleitos da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP e PPM), quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.