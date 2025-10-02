O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Coimbra denunciou esta quinta-feira a escassez de espaços públicos qualificados na cidade para usufruto da população mais idosa e anunciou a intenção de criar o serviço municipal de cuidados.

“Atualmente, os mais velhos, que têm baixos rendimentos, ficam numa situação de dupla fragilidade, velhice e pobreza, e depois não têm capacidade, por si só, de acederem a cuidados médicos e sociais e ficam muito isolados”, observou José Manuel Pureza.

Para o bloquista, que esta quinta-feira ao final da tarde voltou a escolher a Baixa da cidade para uma ação de campanha, é muito importante haver algo que se inspirasse no Serviço Nacional de Saúde, “de alcance universal, que tratasse ricos e pobres da mesma maneira e prestasse os cuidados básicos de emergência ou longa duração”.

O BE propõe um serviço municipal de cuidados “que articule os serviços sociais da Câmara com cuidadores, associações do setor social que já fazem esse trabalho e as entidades com capacidade de fazerem diagnóstico e acompanhamento destas situações”.

“Esse serviço seria uma transformação muito importante de uma parte da população da cidade”, sublinhou José Manuel Pureza, que defendeu também um serviço municipal de pequenas reparações domésticas para a população mais idosa e frágil.

O candidato referiu que muitas pessoas da cidade ficam reféns de avarias no sistema elétrico ou na canalização, “coisas muito simples, mas que elas por si só não têm capacidade de resolver, e depois a vida fica completamente hipotecada por isso”.

“A Câmara Municipal [de Coimbra] devia ter um serviço que fosse precisamente nesse sentido, porque era um contributo muito importante para a qualidade de vida destas pessoas”, disse.

José Manuel Pureza defendeu ainda a criação de espaços públicos qualificados no concelho, um por cada freguesia, para usufruto da população mais idosa, que em Coimbra assume grande expressão, com cerca de 25% da população a ter idade igual ou superior a 65 anos.

O candidato referiu que “salta à vista” a escassez desses espaços ao ar livre com acesso a equipamento de lazer, sanitários cuidados, sombra e pontos de água para que a população “possa estar, descansar, conversar e conviver”.

“É muito frequente ver as pessoas idosas a passarem horas nos bancos dos centros comerciais para vencerem a sua solidão e estarem em locais agradáveis”, enfatizou.

Além de José Manuel Pureza, são candidatos nas eleições de dia 12 o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.