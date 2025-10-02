A candidata do CDS-PP à presidência da Câmara de Leiria, Branca Matos, defendeu esta quinta-feira mais investimento nas freguesias, que devem ter também mais poder.

Em declarações à agência Lusa, em Carvide, Branca Matos destacou a importância de as juntas de freguesia terem “mais investimento e mais poder”, para poderem resolver os problemas.

“[Os autarcas] só têm uma pequena fatia do orçamento, isso faz com que não consigam ajudar a pessoa que vai ter com eles, o freguês, porque o que têm pouco dá para tapar buracos”, afirmou a cabeça de lista, numa ação de campanha para as autárquicas de dia 12 que contou com a participação do presidente do partido, Nuno Melo.

A candidata, que vive nesta localidade da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, referiu que as freguesias são um dos pontos que o partido tem sempre focado.

“Não nos vamos esquecer que não é só o centro de Leiria, nós temos freguesias e, neste momento [com as eleições], voltamos a ter 20 freguesias, com a desagregação de duas delas”, declarou.

Considerando que Carvide “foi uma das mais esquecidas”, a candidata apontou “a situação dos passeios que foram prometidos e que não foram cumpridos, a situação da rotunda, o centro de saúde que continua fechado e que não consegue ajudar a população tanto de Carvide como de Monte Real”.

“Um dos nossos objetivos é o de que as freguesias sejam notadas”, adiantou Branca Matos, sustentando que no momento em que se descentralizar o poder, e este passar “também para as freguesias, vai ajudar muito a nível local, porque as pessoas que estão aqui sabem qual é o problema”.

Reconhecendo que “Leiria é uma cidade importante” na qual se tem de “apostar, principalmente a nível de turismo, o que tem sido feito”, a candidata do CDS-PP notou, contudo, que a sede do concelho tem “centralizado muitas iniciativas que são das próprias freguesias”.

“Eu acho que isso é uma má aposta”, adiantou, criticando a sobreposição de eventos que podiam “potenciar as freguesias e deixar com que Leiria seja um pouco liberta dos eventos que tem em demasia”.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria nas próximas autárquicas Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (IL), Nuno Violante (CDU), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Nuno Henriques Barroso (ADN).

Em Leiria, o CDS-PP concorre ainda à Assembleia Municipal e a 14 assembleias de freguesia.