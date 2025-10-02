O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/PPM à Câmara de Évora, Henrique Sim-Sim, reivindicou esta quinta-feira a instalação na cidade de uma escola de hotelaria e turismo para dar resposta à falta de mão-de-obra e dinamizar o setor.

“Temos que trazer para cá esse equipamento, que vai criar novas dinâmicas também económicas, sociais e vai responder a uma necessidade muito concreta da região, que é a falta de mão-de-obra qualificada”, afirmou à agência Lusa Henrique Sim-Sim.

Durante uma ação de campanha no centro histórico da cidade, o candidato lembrou o desafio do presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, para que se reforce na região a formação de profissionais para o setor.

“Existe esse desafio da ERT e nós queremos, de facto, trazer para Évora” uma escola “ligada ao Turismo de Portugal”, frisou, prometendo, no caso de ser eleito presidente da câmara, fazer diligências para que esse objetivo seja concretizado.

Nesta ação de campanha, Henrique Sim-Sim, acompanhado por outros candidatos autárquicos da coligação, percorreu algumas ruas do centro histórico e cumprimentou os transeuntes e lojistas, a quem se apresentou e entregou canetas e panfletos.

Ao som de músicas de apoio ao presidente do PSD e atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, o candidato a presidente do município nas eleições autárquicas do dia 12 entrou numa florista e foi aí que ouviu queixas sobre a atual gestão CDU.

“Em 50 anos, nunca tinha visto isto assim como está. É uma vergonha”, disse uma senhora que estava atrás do balcão, tendo Henrique Sim-Sim respondido: “Então temos que mudar. Espero poder contar com o vosso voto no dia 12”.

Já o empresário da restauração Luís Linhan chamou o candidato para lhe dizer que, se ganhar as eleições, “tem de arranjar lugares de estacionamento para os idosos no centro histórico” e não apenas para as pessoas com mobilidade reduzida.

Nas declarações à Lusa, Henrique Sim-Sim considerou que “a cidade está muito desqualificada” e apontou o ‘dedo’ a “estes últimos quatro anos de governação CDU, acrescidos aos outros oito”, referentes aos dois mandatos anteriores.

“Tem havido um desleixo muito grande e as pessoas têm razão quando se queixam que a cidade está bastante mal”, sublinhou.

O candidato prometeu aperfeiçoar a limpeza e higiene pública, através da reorganização dos serviços e de “um plano de investimentos sério” no setor, e melhorar “o espaço público, desde o estacionamento às instalações sanitárias”.

“Os lojistas e investidores têm feito trabalho na dinamização do nosso comércio tradicional, que está em crise, e também temos sentido que o comércio tradicional está a necessitar de um plano de revitalização”, acrescentou.

Além de Henrique Sim-Sim, concorrem à Câmara de Évora João Oliveira, pela CDU (coligação PCP/PEV), Carlos Zorrinho, pelo PS, Florbela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora (MCE), Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda, Ruben Miguéis, pelo Chega, e Fábio Cabaço, pela Iniciativa Liberal (IL).

O atual executivo municipal, liderado por Carlos Pinto de Sá (CDU), a cumprir o seu terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do MCE, mas a mesa da assembleia municipal está nas mãos dos socialistas.