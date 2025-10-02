O líder do PS apontou esta quinta-feira um “avanço muito significativo” nos últimos meses da posição de Alexandra Leitão para vencer a Câmara de Lisboa, considerando que os autarcas socialistas são os que melhor respondem às pessoas.

À margem de uma ação de campanha para as autárquicas em Estremoz, distrito de Évora, José Luís Carneiro foi questionado sobre a recente sondagem do Expresso/SIC que dá empate para a Câmara de Lisboa, mas com Carlos Moedas a descer e a socialista Alexandra Leitão a apanhar o atual presidente da autarquia nas intenções de voto

Começando por referir que as sondagens são “retratos do momento” e que “a realidade é dinâmica”, o líder do PS aguarda para ver a forma como eleitores e os ainda indecisos vão fazer as suas escolhas.

“No entanto, é evidente que há três meses, há seis meses, ninguém diria que o Partido Socialista e a Alexandra Leitão estariam nesta posição, que dá a hipótese de o Partido Socialista ganhar a Câmara Municipal e isso, desse ponto de vista, é um avanço muito significativo em relação à posição que tínhamos há três meses”, considerou.

Num território alentejano onde o Chega cresceu nas últimas legislativas, Carneiro considerou que o ponto está na resposta às necessidades dos territórios. “Para estes territórios, há soluções de política pública e há modelos de governação que se devem adequar às necessidades concretas”, defendeu.

Para o líder do PS é o seu partido “que melhor responde às necessidades das pessoas, compatibilizando dois valores”. “O valor da liberdade, da autonomia, da responsabilidade, com o valor da igualdade e da justiça social”, disse.

Carneiro, que tinha a seu lado o presidente e recandidato à Câmara de Estremoz, considerou que José Daniel Sadio “é um bom exemplo de um autarca do PS que mostra como é que se pode solucionar os problemas das pessoas”.

“Porque as pessoas, encontrando soluções na vida democrática, encontrando respostas para os seus problemas, naturalmente confiam nos seus atores políticos, nos seus representantes políticos”, afirmou.