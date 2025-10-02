O candidato da CDU à Câmara de Beja, Vítor Picado, defendeu esta quinta-feira a melhoria dos serviços e da qualidade das condições de trabalho dos funcionários do município, destacando o alargamento do suplemento de penosidade e insalubridade.

O dia de quinta-feira da campanha eleitoral da CDU (PCP/PEV) em Beja foi dedicado ao contacto direto com os trabalhadores da autarquia, e à apresentação de “um conjunto de medidas direcionadas” aos mesmos, indicou à agência Lusa Vítor Picado.

Durante uma ação de campanha porta a porta no Bairro da Cooperativa, na cidade, o cabeça de lista destacou a necessidade de se renegociar “de imediato” o Acordo Coletivo de Empregador Público, com “mais dias de férias e mais direitos”.

“Mas também a questão do alargamento do suplemento de penosidade e insalubridade, que é muito deficitário no Município de Beja, bem como um conjunto de medidas que visa a proteção e a motivação dos trabalhadores”, referiu.

Entre outras propostas, o cabeça de lista da CDU defende no seu programa eleitoral a construção de balneários e de uma lavandaria no Parque de Materiais, a revogação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), por ser um “sistema injusto de avaliação”, e a aplicação da opção gestionária na autarquia.

A comitiva, composta por cerca de 15 pessoas, dedicou a tarde ao contacto direto com os munícipes nos bairros da Apariça, Pedreiras e Cooperativa, seguindo mais tarde para a aldeia de Albernoa.

Recebido com alguns sorrisos na rua, Vítor Picado falou ainda com duas funcionárias de um lar da cidade, que se queixaram das condições laborais precárias neste tipo de instituições, sendo informado de que funcionam “com os mínimos”.

Num outro momento, o candidato foi abordado por duas crianças, uma que lhe pediu “um papelinho” para “dar à avó” e outra que, ingenuamente, lhe confirmou que votará nele nas eleições autárquicas de dia 12.

O programa eleitoral da CDU para o concelho de Beja apresenta também como prioridades a requalificação do centro histórico, a expansão da zona de acolhimento empresarial, o combate à perda demográfica e medidas para a coesão territorial.

“Por isso, não temos a veleidade de querer saber tudo, mas sabemos que temos entidades e pessoas no território profundamente comprometidas com o seu desenvolvimento e, como tal, só temos que agilizar espaços de debate, mas com políticas públicas ativas”, garantiu.

Além de Vítor Picado, concorrem à Câmara de Beja o atual presidente Paulo Arsénio, pelo PS, Nuno Palma Ferro, pela coligação Beja Consegue, que junta PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal (IL), David Catita, pelo Chega, e Madalena Figueira, pelo Bloco de Esquerda (BE).

O atual executivo municipal é composto por três eleitos PS, três eleitos CDU e um eleito pela coligação Beja Consegue. Na assembleia municipal, o PS é o partido com mais eleitos, mas não tem maioria absoluta.

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