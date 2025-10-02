O candidato da CDU (PCP-PEV) à Câmara Municipal de Loures nas eleições autárquicas de dia 12, Gonçalo Caroço, prometeu esta quinta-feira reforçar as respostas sociais no concelho, nomeadamente a nível de creches, jardins-de-infância e lares.

“Precisamos de fazer crescer em 500 vagas a resposta de creches no concelho. Há muita gente, muitas crianças que não têm direito a uma creche e isso é muito difícil para os pais e para as famílias”, afirmou o candidato comunista.

Gonçalo Caroço falava esta tarde à agência Lusa durante uma ação de campanha do partido na localidade de Santo António dos Cavaleiros, durante a qual distribui panfletos e falou com comerciantes e moradores.

“Ficámos a saber esta semana que faltam pelo menos 400 vagas de jardim-de-infância no concelho de Loures. É muita criança que ficou de fora. Nós vamos ter que tratar disso, vamos ter que, no próximo mandato, aumentar o número de vagas de jardim-de-infância na escola pública, porque as crianças têm que ter direito à escola pública”, argumentou.

O candidato destacou também a atenção aos idosos, referindo a necessidade de criar mais de 150 novas vagas em lares e investir nos centros de dia e nos serviços de apoio domiciliário.

“Se conseguirmos avançar com estas respostas nos próximos quatro anos vamos ter um concelho melhor, mais solidário e com respostas para as pessoas, que é isso que precisamos”, sublinhou.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, nas eleições autárquicas Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.