O candidato do Chega à Câmara de Cascais, João Rodrigues dos Santos, salientou esta quinta-feira que a sua prioridade é a criação de riqueza no município e que, para isso, pretende reduzir o IRS e o IMI.

Para João Rodrigues dos Santos, uma das “bandeiras fundamentais” da sua candidatura a Cascais é “reduzir em 5% o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o nível mínimo, que é 0,3%”.

“Isto significa um custo, dir-nos-iam, de cerca de 50 a 60 milhões de euros. Digo eu que isto são 50 a 60 milhões de euros que vão diretamente para o povo dos cascaenses”, sublinhou.

Durante uma visita à Associação de Moradores e Amigos do Cabeço de Mouro (HAMIMOURO), o candidato do Chega, que foi vereador durante o último mandado, salientou que passou “quatro anos interessantes”, embora não tivesse “experiência política a nível do executivo”.

“Aprendi muito ao longo destes últimos quatro anos. No início mais, depois comecei a ver como é que funcionavam as coisas e as propostas que eu fui fazendo e aquilo que foi a minha atividade dentro do executivo, do meu ponto de vista, foram certeiras”, afirmou.

“Não sei se por sorte ou não, mas acho que acertei basicamente tudo”, adiantou o candidato do Chega, que, por isso, “nem faria muita coisa diferente”.

João Rodrigues dos Santos frisou, contudo, que espera “ganhar a Câmara”, contrariamente ao PS, cujo candidato, João Ruivo, defende ter atirado “claramente a toalha ao chão”.

“Nesta fase pode-se dizer que ou ganho eu ou ganha o PSD. Eu conto ganhar, mas se não ganhar também estarei aqui disponível a 100% para trabalhar em benefício dos cascaenses”, afirmou.

Além de João Rodrigues dos Santos, concorrem nas eleições autárquicas de 12 de outubro Nuno Piteira Lopes (PSD/CDS-PP), João Ruivo (PS), Alexandre Abreu (BE/Livre/PAN), Carlos Rabaçal (CDU), Manuel Simões de Almeida (IL), Fábio Pereira (ADN), João Maria Jonet (independente) e António Pinto Pereira (independente, com apoio da Nova Direita e Nós, Cidadãos!).

Atualmente, o executivo de Cascais é composto por sete eleitos da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), três da coligação Todos por Cascais (PS/PAN/Livre) e um do Chega.