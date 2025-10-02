O cabeça de lista do Volt à Câmara do Porto, Guilherme Alexandre Jorge, defendeu esta quinta-feira a criação de uma plataforma digital para promover a integração de imigrantes na sociedade civil portuense.

“Estas pessoas representam parte da sociedade civil que já se organiza para concretizar algo que propomos: criar uma espécie de ‘hub’ digital em que os imigrantes possam confraternizar entre eles, mas também oportunidades entre eles para quebrar a barreira do desconhecido, estereótipos”, disse à Lusa o candidato.

Guilherme Alexandre Jorge falava após ter reunido esta quinta-feira com duas associações, a Huellatina, uma ONG para a cooperação entre Portugal e a América Latina, e a SANTUGAL, ligada a São Tomé e Príncipe, e ouvido relatos de imigrantes a viver na cidade.

“Há uma grande cortina de fumo sobre a imigração. (…) Um dos maiores fatores [da criminalidade] é a pobreza. Porque são piores? Não, porque leva a muito mais stress diário. Queremos é combater a pobreza”, criticou.

Outra reivindicação do Volt é que se possa “acelerar o processo de certificação de competências”, para facilitar a sua entrada no mercado de trabalho qualificado.

A melhor forma de integração, afirmou o candidato, “é ter um papel ativo na integração”, porque estas pessoas, defendeu, vêm “procurar uma melhor vida, vendendo tudo o que têm para seis meses em Portugal”.

Também esta quinta-feira, o Volt defendeu a instalação do Museu da Resistência e da Liberdade no imóvel que funcionou como PIDE/DGS na cidade, atualmente acolhendo o Museu Militar, porque este projeto ia “promover a democracia” e defender os imigrantes.

“Estas questões estão interligadas, não só pelas tiradas que atacam os imigrantes, por parte da extrema-direita, ignorando as condições que criaram estes imigrantes. Uma das melhores reparações que podemos fazer é dar as boas-vindas, capacitá-las, para que possam ser valência para as suas famílias. Os portugueses fizeram isto durante décadas em França”, declarou.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.