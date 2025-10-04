A candidata da CDU à Câmara do Porto Diana Ferreira prometeu este sábado lutar pelo direito à habitação na cidade, especialmente na freguesia de Bonfim onde denuncia que os moradores com novos senhorios estão a receber ordens de despejo. “É uma freguesia [Bonfim] que tem tido situações de despejo de forma muito significativa, como na Quinta do Gama ou nas Eirinhas, em que os moradores com novos senhorios têm ordem de despejo, ou pelo menos são-lhes apresentados novos contratos que a prazo os colocam na rua ou com preços incomportáveis”, denunciou a cabeça de lista da coligação PCP/PEV.

Em declarações à Lusa à margem de uma ação de campanha que realizou esta tarde na Praça do Marquês de Pombal, onde a comitiva esteve a contactar com a população e a entregar panfletos, Diana Ferreira prometeu lutar pelo direito à habitação.

“Temos propostas para garantir o direito à habitação no reforço à habitação pública, incluindo também para estas pessoas que estão em risco de despejo, muitas vezes em casas que habitam há décadas, nas quais fizeram investimentos e melhorias (…) e que neste momento estão em risco de ficar sem elas e sem solução alternativa”, declarou.

A CDU promete “construir e reabilitar seis mil habitações públicas em quatro anos”, sendo “três mil a renda apoiada e três mil a arrendamento verdadeiramente acessível, em colaboração com o IHRU [Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana], cooperativas de habitação e associações de moradores”, lê-se no desdobrável entregue à população.

À margem do desfile por várias artérias da cidade e que vai terminar no Campo 24 de Agosto, Diana Ferreira explica que esta ação deste sábado visa “contactar a população e informar sobre as propostas da CDU para a Freguesia do Bonfim, e para a cidade do Porto”. “É uma ação de afirmação das propostas que temos e de contacto com a população”, sublinhou.

Outra proposta da CDU que Diana Ferreira destacou para o Bonfim prende-se com o “apoio ao movimento associativo”. “Temos defendido a necessidade de apoiar o movimento associativo que tem um papel importantíssimo na dinamização de diferentes dimensões – na cultura, no desporto, mas também na vida comunitária”, disse, reconhecendo que valorizar o movimento associativo e tomar os espaços públicos pode ter um papel importante nas comunidades entre si e na inclusão de imigrantes.

Segundo a comunista, a coligação quer “uma cidade em que os seus moradores e as suas comunidades tenham uma intervenção direta na construção dessa mesma cidade”. “Não queremos uma cidade dormitório”, disse.

Sobre a eleição de candidatos da CDU no dia 12, Diana Ferreira está convicta que as eleições não vão retirar o vereador da CDU no executivo do Porto. “Temos todos os motivos para estar confiantes naquela que é a candidatura da CDU a todos os órgãos municipais, mas também às freguesias, pelo projeto diferenciador que defendemos, pelo projeto de cidade que temos, pelo conhecimento profundo que temos dos problemas da cidade e também pela proximidade aos munícipes (…) A CDU é a única força política que tem um gabinete aberto ao munícipe na Câmara do Porto. Não há mais nenhuma força política com esta resposta”, disse.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.