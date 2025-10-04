O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Coimbra defendeu este sábado mais e melhores espaços verdes para o concelho, além de pretender que o Rio Mondego e o Parque Verde sejam mais cuidados. “A primeira mensagem que queremos deixar com esta caminhada é que é necessário que Coimbra tenha espaços verdes em maior número, mais cuidados, capazes de serem pontos de encontro das pessoas, pontos de convívio e pontos de descanso”, evidenciou José Manuel Pureza.

O candidato do BE participa esta tarde numa caminhada, com entrega de panfletos à população com as suas ideias para o concelho de Coimbra, que teve início junto à Portagem, seguindo pela margem direita do Rio Mondego em direção ao Parque Verde e atravessando para o lado de Santa Clara, pela Ponte Pedonal Pedro e Inês.

“Vamos estar num dos espaços importantes da nossa cidade, que é o Parque Verde, que foi um contributo importante para a vida coletiva desta cidade. Há que reconhecê-lo, mas tem estado muito descuidado, do ponto de vista, quer da manutenção daquilo que o Parque Verde tem de melhor, quer do ponto de vista de equipamentos para as pessoas poderem estar com qualidade”, alegou.

Em declarações à agência Lusa, o antigo deputado do BE na Assembleia da República aludiu aos bebedouros que não funcionam no Parque Verde, bem como aos equipamentos sanitários que “não existem ou que estão mal cuidados”.

É muito importante chamar a atenção para isto porque nós estamos a falar de coisas que não têm um custo significativo. Estamos a falar apenas de diligência, de cuidado, e a Câmara Municipal tem essa responsabilidade”, acrescentou.

Já sobre o “tesouro invejável da cidade”, o Rio Mondego, o candidato do BE entende que também “não tem sido suficientemente cuidado”. “É sabido que há um fenómeno de assoreamento do rio, as suas margens estão muito descuidadas. Nós não queremos fazer das margens do rio um jardim artificial, mas queremos que aquilo que é natural seja cuidado para que, sendo natural, possa ter qualidade: qualidade ecológica e qualidade de convívio entre as pessoas”, apontou.

À Lusa disse ainda que a caminhada de hoje serve também para chamar a atenção para as alterações climáticas e a necessidade de se cuidar da natureza. “Se há mensagem de fundo que nós aqui queremos trazer é que neste tempo de alterações climáticas este cuidado com aquilo que a natureza nos oferece é absolutamente essencial. O combate às alterações climáticas não é uma coisa que se faz lá longe, é uma coisa que se faz aqui mesmo“, concluiu.

Além de José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda, são candidatos o atual presidente José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra, a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/L/PAN), o vereador Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV), Maria Lencastre Portugal, pelo Chega, Sancho Antunes, pelo ADN, e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12 de outubro.