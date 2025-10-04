O cabeça de lista do Livre à Câmara de Aveiro, Bruno Fonseca, criticou este sábado a falta de apoio do poder local às associações de proteção animal do concelho, defendendo a definição de uma estratégia local de bem-estar animal.

“É fundamental definir uma estratégia local de bem-estar animal que responda às necessidades reais e integre políticas municipais nas áreas de educação e sensibilização e apoio aos cidadãos, associações e voluntários que enfrentam dificuldades constantes pela ausência de políticas concretas”, disse à Lusa Bruno Fonseca.

O candidato do Livre, partido que se candidata pela primeira vez à Câmara de Aveiro, aproveitou o Dia Mundial dos Animais, que se assinalou este sábado, para visitar o abrigo da Associação AMA — Animais de Aveiro e conhecer o trabalho que realiza e as dificuldades enfrentadas. “Nas conversas que tivemos com os voluntários, foi possível constatar as carências que o espaço encara, muitas delas derivadas da falta de ajuda e apoios por parte do poder local”, afirmou.

Segundo o cabeça de lista, o abrigo da AMA funciona atualmente com a colaboração de voluntários e com a ajuda de doações de comida, utensílios para o cuidado e o lazer dos cães e com outras doações esporádicas ou de associados. “Apesar das dificuldades em encontrar colaboração e sinergias com parceiros, e sobretudo pela falta de apoio, interesse e políticas locais de proteção animal – característica dos anteriores executivos -, a AMA mostra-se resiliente e um exemplo de como a sociedade civil consegue avançar perante os problemas que poderiam ser colmatados se o poder local atuasse”, assinalou.

Apesar de considerar positivo o Programa Nacional para os Animais de Companhia, aprovado em 2021, Bruno Fonseca entende que as autarquias possuem uma responsabilidade e uma oportunidade decisivas para concretizar esta transformação crucial. “O poder local tem de estar mais próximo das pessoas e de possuir maior capacidade para encontrar soluções concretas e ajustadas à realidade de Aveiro”, defendeu.

A candidatura do Livre em Aveiro defende a criação do canil municipal em articulação com as associações locais, com uma maior conjugação de esforços na proteção e no bem-estar animal, incluindo a implementação de campanhas de esterilização para diminuição de animais errantes.

O Livre propõe ainda a promoção de programas pedagógicos de sensibilização sobre o bem-estar animal e adoção responsável junto da comunidade e parcerias com as associações locais. Outras ideias são a criação de incentivos para as associações de proteção animal, e o desenvolvimento de um Programa Municipal de identificação e monitorização das colónias de animais errantes.

Além de Bruno Fonseca, são candidatos à Câmara de Aveiro Luís Souto (PSD/CDS-PP/PPM), Alberto Souto (PS), Diogo Machado (Chega), João Moniz (BE), Isabel Tavares (CDU — PCP/PEV), Miguel Gomes (IL), Ana Rita Moreira (PAN) e Paulo Alves (Nós, Cidadãos!).

A Câmara de Aveiro é atualmente liderada pelo social-democrata José Ribau Esteves, que, no seu terceiro mandato, integra o executivo com outros cinco eleitos da coligação PSD/CDS-PP/PPM. e ainda três vereadores da lista PS/PAN.