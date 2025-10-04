A cabeça de lista socialista à Câmara de Almada disse este sábado que as ideias apresentadas pelos adversários como inovadoras já estão no terreno e que os almadenses “sentem que nunca como hoje têm uma câmara atenta às suas necessidades”.

“É com alguma ironia que vemos as propostas dos nossos adversários e percebemos que as grandes ideias que consideram muito inovadoras são todas aquelas que já estão hoje no terreno”, disse Inês de Medeiros, também presidente do executivo, que se candidata ao terceiro e último mandato.

A socialista falava na Costa da Caparica, na apresentação do seu programa eleitoral. “Este caminho começou há oito anos quando os almadenses confiaram em nós para inverter a estagnação e a falta de ambição que se vivia em Almada. Essa vitória permitiu devolver a esperança às famílias, valorizar o território no seu todo e colocar a Almada no mapa da Área Metropolitana de Lisboa [AML]”, disse. Segundo a autarca, o “Plano A Almada”, título da sua candidatura, começou aí.

No seu programa eleitoral, dedica especial ênfase à Costa da Caparica, considerando que esta “não é uma freguesia como as outras”. “É uma das principais atrações turísticas da AML e um território de enorme potencial ainda por aproveitar. Queremos dar-lhe um novo impulso, com intervenções de fundo, reforçando a filosofia ‘Costa todo o ano'”, refere o documento.

A candidatura compromete-se a continuar o projeto de extensão do Metro Sul do Tejo à Costa de Caparica e Trafaria, e construir um interface intermodal na entrada da Costa, com parque de estacionamento, integrando um transporte público coletivo e sustentável que ligue o centro desta zona à praia da Fonte da Telha.

Constam ainda das promessas a continuação da obra de construção do novo acesso às praias do sul da Costa através da Rua do Juncal, libertando o centro do tráfego automóvel; a construção do Agroparque Terras da Costa e do Mar; e a requalificação da frente marítima, criando um novo passadiço e relocalizando os apoios de praia. Relativamente às praias, é ainda referido que serão colocados chuveiros, passadeiras, sinalética acessível e sombreamento, tal como serão reforçadas a limpeza e a recolha seletiva.

Outras propostas passam pela criação de um novo polo cultural com biblioteca e de um novo centro de saúde na Costa da Caparica. Relativamente ao abastecimento de água na freguesia, que durante o verão teve vários constrangimentos, a candidata do PS compromete-se a continuar o investimento na renovação de condutas.

O nosso plano A é Almada. É continuar este caminho de transformação, com confiança e determinação, para que Almada seja cada vez mais uma terra onde todos se sintam orgulhosos de viver, trabalhar, estudar e sonhar”, refere no programa.

A candidatura definiu ainda a ambição de concretizar projetos estratégicos como a requalificação do Eixo Central de Almada, a criação da Polícia Municipal e da Central Municipal de Operações de Socorro na Bateria da Raposa, a conclusão da Loja de Cidadão na Romeira, a construção do novo Centro de Saúde do Feijó e a construção de fogos tendo como objetivo 6% de habitação pública até ao final do próximo mandato.

O atual executivo é composto por cinco eleitos do PS, quatro da CDU (PCP/PEV), um do BE e um do PSD. Tanto em 2017 como em 2021, PS e PSD fizeram um acordo para formar uma maioria no executivo.

Nas autárquicas do dia 12 concorrem à presidência da Câmara de Almada, além de Inês de Medeiros, Luís Palma (CDU), Hélder Sousa e Silva (PSD), Ana Clara Birrento (CDS-PP), Carlos Magno (Chega), Sérgio Lourosa Alves (Livre/BE), Carlos Alves (IL) e Marina Marques (PAN).

O concelho tem perto de 184 mil habitantes, distribuídos por 70 quilómetros quadrados, segundo o Instituto Nacional de Estatística.