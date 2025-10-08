A cabeça de lista do PAN à Câmara do Funchal, na Madeira, criticou esta quarta-feira a falta de empenho das autoridades regionais na criação de “condições dignas” no mercadinho de agricultura biológica, que decorre todas as quartas-feiras.

“Numa determinada altura tinha estruturas que abrigavam do sol e da chuva e que davam outra dignidade ao próprio espaço. Infelizmente, foram retiradas e a justificação dada é que não havia pessoal suficiente para montar e desmontar barracas todas as quartas-feiras de manhã”, disse Mónica Freitas.

A candidata do PAN, também porta-voz da estrutura regional do partido, falava no decurso de uma visita ao local, na placa central da Avenida Arriaga, no centro do Funchal, no âmbito da campanha para as eleições de domingo.

Nós achamos que isto deve ser uma responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal”, afirmou.

O mercadinho de agricultura biológica funciona há vários anos no Funchal e a montagem das tendas era da responsabilidade da Secretaria Regional da Agricultura, que deixou de executar esse trabalho no final de 2024, ficando os produtores sem bancas de exposição.

“Podia haver um protocolo entre ambas as entidades [Governo Regional e Câmara Municipal] para garantir que dignificamos o mercadinho”, defendeu Mónica Freitas.

A cabeça de lista do Pessoas-Animais-Natureza lembrou que a autarquia promoveu recentemente uma semana da alimentação sustentável, pelo que deve também garantir que o mercadinho biológico tenha a “dignidade necessária” e contribua para “incentivar os próprios produtores da importância de manterem este tipo de práticas”.

Mónica Freitas sublinhou que o local do mercadinho é “excelente”, porque tem muita visibilidade, mas carece de mais atenção por parte da autarquia.

“A Câmara tem material mais do que suficiente e tem pessoal que possa fazer essa montagem de desmontagem de forma a dignificar e dar outro valor a este mercadinho, à semelhança do que é feito noutros eventos na placa central ao longo do ano”, disse, vincando que se trata de uma questão de prioridades e gestão de recursos.

“O mercadinho biológico tem sido uma luta do PAN há vários meses e já quando estávamos na Assembleia Legislativa regional [entre 2023 e 2024] tínhamos apresentado um voto em nome de todos os produtores que aqui estão, para terem melhores condições para venderem os seus produtos”, sublinhou.

Atualmente, o mercadinho de agricultura biológica da Avenida Arriaga conta com seis produtores.

O município do Funchal é o mais populoso da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

O Funchal é também o concelho do país com mais candidaturas à Câmara Municipal — 14.

O atual executivo camarário é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).