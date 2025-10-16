O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, anunciou esta quinta-feira a aprovação em Conselho de Ministros da criação de uma Loja do Cidadão virtual, bem como da uniformização do horário de atendimento dos vários serviços nas unidades físicas da Loja do Cidadão que já têm horário alargado. Desta forma, nenhum serviço encerra enquanto a loja estiver aberta.

“As lojas que irão beneficiar deste regime mais alargado vão ser identificadas num despacho da minha autoria em articulação com os ministros setoriais”, afirmou o ministro, no briefing após a reunião dos ministro, referindo que Lisboa e Porto têm já duas lojas com horário alargado. O objetivo será o de, progressivamente, “alargar mais horários” em todo país.

“Melhoramos os serviços que passam a ser uniformes“, refere ainda Gonçalo Matias, que aponta como prioridade anular a necessidade de deslocação às lojas físicas na maioria dos casos, sem deixar para trás as pessoas mais velhas ou quem possa ser excluído por iliteracia digital.

O diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros prevê a criação de um serviço de loja do cidadão virtual que permita tratar de todos os assuntos a partir do telemóvel ou computador. “Parte de um novo paradigma de serviço público em que as pessoas e as empresas se encontram no centro da ação do Estado”, refere o ministro, que aponta para o objetivo, ainda não alcançado, da digitalização a 100% dos serviços públicos até 2030.

Gonçalo Matias garantiu que esta medida da reforma do Estado não coloca em causa postos de trabalho, tal como tem vindo a repetir desde que tomou funções no atual Governo. “Na dúvida, não despedimos”, disse, quando questionado sobre a posição da Iniciativa Liberal, que defende o despedimento de funcionários com funções redundantes ou com baixo desempenho.

O governante destacou ainda a prioridade que o Governo pretende dar à redistribuição de funcionários e à otimização dos serviços públicos.