Um homem de 52 anos ficou com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar da companheira após ter sido detido por alegada violência doméstica em Vila Nova de Cerveira, revelou esta segunda-feira a GNR.
Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR afirma que “o suspeito exercia violência psicológica contra as vítimas, a companheira de 49 anos e a filha, de 23 anos”.
A GNR agiu na sequência de uma denúncia por violência doméstica e, quando chegou ao local, “o suspeito ameaçou as vítimas, o que levou à sua detenção em flagrante delito”, acrescentou aquela força policial.
Após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, o suspeito ficou proibido de contactar as vítimas e proibido de se “aproximar da companheira, num raio de três quilómetros, controlado por pulseira eletrónica”.