Um grupo suspeito de assaltos a casas que estava a ser seguido pela PSP não respeitou uma ordem de paragem na rotunda à entrada da Costa da Caparica, em Almada, obrigando a que fossem efetuados vários disparos. A carrinha, de matrícula espanhola, acabou por ser imobilizada, tendo o condutor sido baleado. Seis pessoas foram detidas e levadas para o Comando Metropolitando de Lisboa da PSP, o ferido foi levado ao hospital para receber tratamento.

O Observador apurou que esta ação decorreu no âmbito de uma investigação da PSP por crimes contra o património na região da Grande Lisboa, incluindo na serra de Casal de Cambra. Os agentes estavam a seguir o grupo de sete suspeitos que se deslocava na carrinha, tendo sido pedido apoio à GNR, por ser uma área de responsabilidade desta força de segurança.

A certa altura, junto à rotunda, os suspeitos não obedeceram às ordens dadas, pondo em risco a integridade física de um dos militares, tendo sido efetuados disparos de segurança, refere a GNR ao Observador.

Foi um desses tiros que acabou por atingir o condutor na perna, ficando com ferimentos ligeiros, e foi encaminhado para o Hospital Garcia de Orta.

No local, além da GNR e de meios do quartel da Costa da Caparica dos Bombeiros Voluntário de Cacilhas, está também a Polícia Judiciária. A PSP deverá prestar ainda esta terça-feira mais esclarecimentos sobre a investigação.

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