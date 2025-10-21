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Fonte: Observador

Há sete novos santos que foram canonizados pelo Papa Leão XIV, incluindo os primeiros santos da Venezuela e da Papua Nova-Guiné

Este artigo tem mais de 1 ano

Na homilia na cerimónia de canonização, o Papa considerou os sete novos santos "lâmpadas capazes de difundir a luz de Cristo". Leigos, religiosos, um arcebispo, e um ex-satânico estão entre os sete.

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No final da cerimónia, o Papa deixou ainda apelos à paz em Mianmar, expressando a sua profunda tristeza pela violência contínua no país

Instagram Vatican News

No final da cerimónia, o Papa deixou ainda apelos à paz em Mianmar, expressando a sua profunda tristeza pela violência contínua no país

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Sete novos santos foram canonizados pelo Papa Leão XIV no domingo, com o líder da Igreja Católica a considerar que eles são “lâmpadas capazes de difundir a luz de Cristo”. Entre os canonizados estão os primeiros santos da Venezuela e da Papua-Nova Guiné, segundo o Vatican News.

A canonização foi anunciada na cerimónia oficial na Praça de São Pedro, no Vaticano. “Estes fiéis amigos de Cristo são mártires pela sua fé, como o Bispo Inácio Choukrallah Maloyan e o catequista Pedro To Rot; são evangelizadores e missionários, como a Irmã Maria Troncatti; são fundadoras carismáticas, como a Irmã Vincenza Maria Poloni e a Irmã Carmen Rendiles Martinez; são benfeitores da Humanidade, com coração ardente de devoção, como Bartolo Longo e José Gregório Hernández Cisneros”, avançou o Pontífice.

Milhares de venezuelanos estavam na multidão, acenando bandeiras amarelas, azuis e encarnadas, porque Leão XIV canonizou os primeiros santos venezuelanos, muito queridos pela população católica, conta a reportagem da Catholic News Agency. Entre os novos santos está a venezuelana Maria Carmen Rendiles – uma irmã religiosa que nasceu sem braço esquerdo e fundou a ordem Servas de Jesus em Caracas em 1965 – e, também, José Gregório Hernández Cisneros, advogado que viveu no século XIX e que era conhecido como “doutor dos pobres”.

Pedro To Rot, da Papua-Nova Guiné, era um catequista leigo durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. É o primeiro santo deste país, canonizado por ter resistido até ao fim à opressão das autoridades japonesas que permitiam poligamia, entre outras atividades consideradas repressivas. To Rot defendia valores cristãos como o matrimónio cristão e levava a cabo ações paroquiais em segredo.

Inácio Maloyan era um arcebispo da Arménia e foi executado durante o genocídio naquele país por recusar converter-se ao Islão. Nos seus últimos momentos, disse: “Considero o meu sangue derramado pela minha fé o desejo mais doce do meu coração. Se eu sou torturado pelo amor d’Ele que morreu por mim, estarei entre aqueles que têm alegria, e terei conseguido ver o meu Senhor e meu Deus”.

Já Vincenza Maria Poloni fundou as Irmãs da Misericórdia de Verona, Itália, e é lembrada pelo seu serviço incansável aos pobres, chegando muitas vezes a arriscar a própria vida perante a epidemia de cólera em 1836.

Também italiana, Maria Troncatti, era uma irmã salesiana que passou 44 anos como missionária entre o povo indígena Shaur, na Amazónia Equatoriana no princípio do século XX. Conhecida como “madrecita“, trabalhou como enfermeira, cirurgiã e catequista.

Um terceiro italiano é Bartolo Longo, advogado que renunciou à fé cristã, converteu-se ao satanismo, e só depois de se converter de volta ao catolicismo é que decidiu dedicar a sua vida toda a recitar o rosário. Chegou, ainda, a construir o santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, hoje um dos lugares de peregrinação mais procurados entre católicos italianos.

No final da cerimónia, o Papa deixou apelos à paz em Mianmar, expressando a sua profunda tristeza pela violência no país, que se agravou desde 2021. Pedindo um cessar-fogo, o pontífice apelou a “que os instrumentos de guerra possam dar caminho aos da paz, através de um diálogo inclusivo e construtivo”.

Leão XVI rezou, também, pelo conflito na Terra Santa, na Ucrânia, e em todos os restantes lugares onde existem conflitos. “Que Deus dê aos líderes mundiais a sabedoria e perseverança de caminhar na busca de uma paz justa e duradoura”, rematou.

Texto editado por Edgar Caetano

A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]

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