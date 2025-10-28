O cardeal Tolentino de Mendonça, Darío Villanueva, membro da Real Academia Espanhola, e Jorge Carlos Fonseca, ex-Presidente de Cabo Verde, vão participar na IV Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE), cujo painel de oradores foi divulgado esta terça-feira.

O evento dedicado ao tema Multilinguismo, Interculturalidade e Cidadania vai decorrer dentro de duas semanas (dias 11 e 12 de novembro), nas instalações da Universidade de Cabo Verde (UniCV), na capital, Praia, por iniciativa da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).

“Pela primeira vez em África, o encontro reunirá mais de 70 personalidades de 12 países, entre decisores políticos, académicos, linguistas, escritores e responsáveis por políticas linguísticas, num diálogo global sobre o futuro das duas línguas mais faladas do espaço ibero-americano”, anunciaram os promotores.

Valor económico do português e espanhol no mercado global e Geopolítica das línguas e cooperação internacional são os títulos de dois dos painéis do primeiro dia, a par de um outro que vai abordar os efeitos da inteligência artificial.

O segundo dia vai ser dedicado a boas práticas em políticas linguísticas, mobilidade e tecnologia, além de ações que cruzam as línguas, cultura e democracia.

A organização espera que os debates sirvam para criar “diretrizes conjuntas que fortaleçam a soberania e a projeção de ambas as línguas no século XXI“, promovendo a diversidade linguística como um fator decisivo no “cumprimento dos objetivos da Agenda 2030”.

Neste cenário, Cabo Verde pode ter “um papel estratégico” como “exemplo de interculturalidade e coexistência linguística, bem como de ponte cultural entre África, América e Europa”.

Os trabalhos incluem ainda a participação da presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, do comissário do Plano Nacional das Artes de Portugal, Paulo Pires do Vale, do curador chefe do Museu de Arte do Rio, Marcelo Campos, e do diretor do Observatório Global do Espanhol, Francisco Moreno, entre outros.

A conferência contará ainda com a presença de diversos dirigentes políticos, como o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria de Fátima Jardim.

As três edições anteriores da CILPE decorreram em Lisboa (2019), Brasília (2022) e Assunção, Paraguai (2023), apresentando-se como “um dos fóruns mais importantes no seu âmbito e para toda a comunidade lusófona e hispânica, que atualmente conta com quase 850 milhões de falantes presentes nos cinco continentes”.