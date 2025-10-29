A Austrália recusou o pedido de visto para o jogador de voleibol neerlandês Steven van de Velde, condenado a quatro anos de prisão por violação de uma menor britânica de 12 anos em 2016. Com esta decisão o atleta ficou impedido de entrar na Austrália, onde iria participar no Campeonato do Mundo de Voleibol de Praia, que vai decorrer em Adelaide, em novembro.

Segundo o The Guardian, o Governo australiano recusou o pedido de visto do jogador neerlandês de 31 anos justificando a decisão com a segurança da população. “O governo continuará a utilizar todos os seus instrumentos de que dispõe para garantir que os australianos possam estar seguros e sentir-se seguros nas suas comunidades”, garantiu Tony Burke, ministro da Adminstração Interna australiano, citado pelo jornal britânico.

De acordo com a BBC, o procurador-geral da Austrália do Sul, Kyan Maher, tinha pedido, há duas semanas, para que as autoridades rejeitassem o visto de Van de Velde, dados os crimes “absolutamente repugnantes”.

Steven van de Velde foi condenado, em 2016, a quatro anos de prisão, após declarar-se culpado das três acusações de violação de uma menor de britânica de 12 anos, que conheceu através da rede social Facebook. Os factos aconteceram em 2014 em Milton Keynes, Inglaterra, quando o jogador de voleibol tinha 19 anos.

A diretora técnica da Federação Neerlandesa de Voleibol disse, em comunicado, que foi informada da recusa do visto e que “lamentavelmente, não há outra opção, a não ser aceitar a decisão”.

Já o diretor executivo da Federação Australiana de Voleibol não quer que a decisão se torne mais importante do que o campeonato que a equipa vai disputar. “Este será o maior evento de voleibol de praia este ano e pela primeira vez nove equipas australianas irão vestir o verde e o dourado. É nisto que nos devemos focar e celebrar”, conclui.

Após cumprir 13 meses de pena, em 2018, Steven van de Velde voltou ao voleibol, representando em várias competições os Países Baixos. Em 2024, participou, pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos e, sob vaias e protestos, jogou ao lado de Matthew Immers. A dupla acabou eliminada nos quartos de final da competição de voleibol de praia.

Texto editado por Cátia Andrea Costa

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