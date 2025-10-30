Pela primeira vez numa sondagem para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, Henrique Gouveia e Melo não lidera. Na sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, o Jornal Negócios e a CMTV publicada esta quinta-feira, o antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes aparece à frente, com 16,6% das intenções.

Em segundo lugar, surge André Ventura, candidato que confirmou a sua presença nas eleições em setembro deste ano, com 15,8% das intenções de voto. Gouveia e Melo surge apenas em terceiro lugar. Apesar desta reorganização das intenções de voto comparativamente às sondagens que têm saída, as diferenças entre os três caem dentro da margem de erro de 4%.

Em quarto lugar, surge António José Seguro, antigo secretário-geral do Partido Socialista e agora apoiado oficialmente pelo partido que liderou, com 12,3%.

Segue-se o antigo líder e eurodeputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, com 8,4%. O que o separa da sua colega no Parlamento Europeu e antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, é muito pouco — menos de dois pontos percentuais –, contando a bloquista com 7,1%.

Em último está o antigo deputado do PCP e ex-vice da Assembleia da República, António Filipe, com 4,6%. Os indecisos são de cerca de 20 pontos percentuais (19,9%).

No caso de segunda volta, Gouveia e Melo só não bate Marques Mendes

Em caso de segunda volta, Henrique Gouveia e Melo também perderia pela primeira vez — caso o seu adversário se chame Luís Marques Mendes. Esta vitória do social-democrata seria até fora da margem de erro, batendo o militar na reserva por 4,2% (41,5% para a Mendes e 37,3% para o almirante na reserva).

Nos outros cenários, Gouveia e Melo vence todos os adversários, incluindo quem o superaria nas intenções medidas para a primeira volta, André Ventura, com uma margem além dos 30% (61,2% vs. 29,4%).

Aliás, nos dados para a segunda volta, o líder do Chega perde com todos os outros três principais candidatos nos resultados da primeira volta.

Atualizado às 17h27 de sexta-feira com correção da referência de Henrique Gouveia e Melo como “almirante na reserva”.