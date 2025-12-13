Um cargueiro de transporte de carros de propriedade turca foi atingido durante um ataque russo à região de Odesa esta sexta-feira, noticiou a Reuters e confirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Quando o ataque começou, pelas 16h00 na hora local (14h00 em Lisboa), o navio, identificado como Cenk T, tinha acabado de atracar no porto de Chornomorsk, um dos três grandes portos da região litoral da Ucrânia, indicou à BBC a empresa operadora Cenk Denizcilik. O navio carregava “fornecimentos essenciais de comida”, acrescentou a empresa, que adiantou não haver registo “de mortes ou ferimentos entre a tripulação”.

Na rede social X, Zelensky diz que o “navio civil” foi danificado e que o ataque “prova mais uma vez que os russos não só não levam a sério a oportunidade diplomática que existe agora, como também continuam a guerra com o objetivo de destruir a vida normal na Ucrânia”.

Today, the Russian army carried out a missile strike on our Odesa region, and last night there was also a Russian attack on Odesa’s energy infrastructure. At one point we talked about the situation in this city and the people of Odesa with President Trump. Today’s Russian… pic.twitter.com/gIgXUlc4AJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia diz que o ataque “confirma” as “preocupações anteriormente expressas” por Ancara “relativamente à propagação da guerra em curso na região ao Mar Negro e ao seu impacto na segurança marítima e na liberdade de navegação”.

“Sublinhamos mais uma vez a importância de pôr urgentemente fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e reiteramos a necessidade de um acordo através do qual as partes suspendam os ataques que visam a segurança da navegação, bem como as infraestruturas energéticas e portuárias umas das outras, a fim de evitar uma escalada no Mar Negro”, lê-se.