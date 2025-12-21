Homens armados mataram nove pessoas e feriram outras dez perto de Joanesburgo, anunciou neste domingo a polícia sul-africana. O motivo do ataque levado a cabo em Bekkersdal, a 40 quilómetros a sudoeste da capital económica da África do Sul, ainda não foi esclarecido.

“Algumas vítimas foram baleadas aleatoriamente na rua por homens armados não identificados”, disse a polícia em comunicado.

Brenda Muridili, porta-voz da polícia da província de Gauteng, que inclui Joanesburgo e a capital sul-africana, Pretória, disse à agência France-Presse (AFP) que as autoridades ainda não têm “informações detalhadas” sobre a identidade das vítimas.

No dia 6 de dezembro, homens armados abriram fogo num alojamento de trabalhadores em Pretória, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de três anos, num lugar que, de acordo com a polícia, albergava um bar clandestino.

Entre abril e setembro, cerca de 60 pessoas foram mortas todos os dias no país de 63 milhões de habitantes, de acordo com dados da polícia sul-africana.

(Notícia atualizada com revisão do número de mortos, inicialmente indicado como tendo sido 10 pessoas)