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As autoridades israelitas aprovaram a instalação de 19 colonatos na Cisjordânia, elevando para 69 o número total de colonatos que receberam luz verde nos últimos três anos, de acordo com um comunicado oficial publicado neste domingo.

“A proposta do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e do ministro da Defesa, Israel Katz, de declarar e formalizar 19 novos colonatos na Judeia e Samaria foi aprovada pelo gabinete” de segurança do governo, lê-se na nota citada pela agência notícias France-Presse (AFP), referindo-se aos territórios na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.

“No terreno, estamos a impedir a criação de um Estado palestiniano terrorista; continuaremos a desenvolver, construir e a estabelecer-nos na terra do nosso património ancestral”, refere ainda o comunicado.