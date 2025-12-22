São 67 os grupos parlamentares de amizade nesta legislatura (mais um se considerarmos o da UNESCO) e são várias as escolhas dos grupos parlamentares que permitem retirar uma leitura política sobre as prioridades de cada grupo parlamentar nas relações internacionais. O Chega ficou fora do grupo de amizade com o Bangladesh, o PS do de Israel e o Livre lidera o da Palestina. Já o PCP está presente no de Cuba e da Venezuela.

Os grupos parlamentares de amizade são fóruns de cooperação entre o Parlamento português e de Estados estrangeiros. O PSD é o partido que lidera mais grupos, 27, seguido pelo PS e o Chega, com 18 cada um. A Iniciativa Liberal ficou com duas presidências e o Livre ficaram com uma.

[Ouça aqui os Passos Perdidos]

Desde logo, na escolha da IL e do Livre há uma prioridade nas relações internacionais. O deputado, e candidato presidencial, Jorge Pinto, lidera o grupo de amizade com a Palestina, em que o PCP tem um vice-presidente e o CDS e o Chega não estão representados.

Já a Iniciativa Liberal ficou com a liderança do grupo de amizade com a Irlanda, que é sempre apontada como o exemplo liberal das políticas fiscais. Neste caso, a presidência ficou para o líder da bancada, Mário Amorim Lopes. Mas, se a IL não conseguiu ficar com a liderança do grupo com a Argentina — que ficou para Rita Matias –, a líder do partido Mariana Leitão ficou como vice-presidente, podendo assim ter contacto com as políticas de Javier Millei.

O Chega, que lidera o grupo de amizade com a Hungria de Viktor Orbán ou a Itália de Georgia Meloni, escolheu ficar de fora do grupo com o Bangladesh, que é liderado pelo deputado do PS, Davide Amado.

Já os socialistas ficaram à margem do fórum de amizade com Israel, que não tem qualquer partido de esquerda. Já no grupo de amizade com a Ucrânia, o PS está representado pelo próprio líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias. Entre os grupos parlamentares, nesse grupo com a Ucrânia, fica apenas de fora o PCP.

Os comunistas, para além da Palestina, têm uma vice-presidência no grupo de amizade com Cuba — liderado pelo socialista Tiago Barbosa Ribeiro –, e marcam ainda presença nos grupos da China e da Venezuela, ambos liderados pelo PSD.

Entre os principais pivôs europeus e mundiais, o PSD ficou também com a maioria das lideranças. Alexandre Poço é o presidente do grupo de amizade com os Estados Unidos da América, Carlos Alberto Gonçalves com França e António Rodrigues com o Reino Unido. Pedro Delgado Alves, do PS, vai liderar o grupo de amizade com a Alemanha.

Nota: Artigo corrigido para alterar o número de grupos de amizade de 66 para 67 e para alterar o número de presidências da IL de 1 para 2.