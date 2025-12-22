A espanhola Telefónica acordou com os sindicatos que representam os trabalhadores da empresa “processos de regulação de emprego” que levarão à saída de 5.500 pessoas do grupo, anunciou esta segunda-feira a operadora de telecomunicações.

O acordo com os sindicatos prevê “saídas voluntárias” que “deverão abranger cerca de 5.500 trabalhadores”, disse a Telefónica, num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

Este “processo de regulação emprego” (ou ERE, na sigla em espanhol) custará “cerca de 2,5 mil milhões de euros antes de impostos”, prevê a empresa.

A saída de 5.550 trabalhadores traduzir-se-á numa poupança média anual de 600 milhões de euros a partir de 2028, com a empresa a esperar que o corte de pessoal esteja concluído no primeiro trimestre de 2026, segundo a mesma informação enviada à CNMV.