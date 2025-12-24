A proposta começou a ser negociada entre Kiev e os Estados Unidos há mais de duas semanas, mas só agora foi tornada pública. Volodymyr Zelensky revelou, numa conferência de imprensa esta terça-feira, os 20 pontos do plano de paz que as delegações ucraniana e norte-americana negociaram durante as últimas semanas em Miami. Nas declarações aos jornalistas, o Presidente ucraniano notou que ainda existem pontos que não satisfazem totalmente Kiev, mas considerou que foram feitos “progressos significativos”.

Os negociadores ucranianos fizeram algumas cedências, com destaque para a possibilidade de criar uma zona desmilitarizada em Donetsk, uma das regiões que compõem o Donbass — algo que tinha sido proposto no plano original de 28 pontos, redigido em conjunto pelos Estados Unidos e a Rússia. Contudo, em troca da retirada das tropas ucranianas de Donetsk, Kiev exige que Moscovo o faça na mesma medida, relata o New York Times.

A proposta deverá ser apresentada à Rússia ainda esta quarta-feira, mas é improvável que o plano seja aceite. Um responsável do Kremlin classificou as negociações mais recentes como “muito pouco construtivas” e o plano continua a incluir pontos que Moscovo já recusou no passado, como o facto de a adesão da Ucrânia à NATO não ser excluída das garantias de segurança asseguradas pelo Ocidente a Kiev.

Ainda assim, é uma evolução positiva para Kiev em relação ao plano original dos 28 pontos, que impunha várias cedências pesadas à Ucrânia em troca do fim da guerra. Além disso, os ucranianos também se encontram a negociar em paralelo outros três documentos: um acordo de garantias de segurança que inclui os Estados Unidos e a Europa, um acordo bilateral de segurança com os Estados Unidos e um terceiro documento focado na cooperação económica entre Washington e Kiev.

O texto do novo plano de 20 pontos (e várias alíneas) não foi publicado na íntegra, mas foi apresentado ponto por ponto por Zelensky e sintetizado por vários meios de comunicação que tiveram acesso às declarações na íntegra do Presidente ucraniano.